美濃南頭河麻油工坊揭幕 食農教育串聯百年產業記憶

南頭河麻油的第三代吳重雄（右起四）今已八十六歲，獲贈「傳香百年」匾額。（記者湯茗富攝）

美濃南頭河麻油工坊今天舉行啟用典禮，結合食農教育、產業體驗與地方文化，包括農業局局長姚志旺、客委會主秘宋貴龍，以及地方人士與多間學校校長到場參與。

吳家世居美濃，家族自西元一八九二年起，經營麻油產業傳承至今四代，第三代的吳重雄今已八十六歲。南頭河原為美濃舊地名，工坊至今仍堅持柴燒炒芝麻、低溫冷壓與物理榨油的傳統工法，風味純淨濃郁，不摻雜其他油品，屢獲選為高雄代表性伴手禮，並陸續開發相關產品。

返鄉二十年的第四代經營者吳政賢致詞表示，工坊的成立源於多年投入食農教育的初心。他指出，麻油不只是料理用油，更是台灣少數能自產的重要油品，還是世界三大好油之一，有益健康。

他希望透過教育與體驗，讓更多人理解芝麻從產地到餐桌的價值。未來將作為常態性食農教育場域，透過實作體驗，讓不同世代認識麻油製程與在地農業，深化美濃特色產業的傳承與發展。

美濃區長謝鶴琳則分享，自己童年就住在南頭河麻油廠對面，從早期木製榨油設備、人工踩壓，到後來機械改良，製油過程是成長記憶的一部分。他指出，麻油在美濃不只是飲食素材，更是一代代累積的生活文化與技藝傳承，如今第四代、第五代逐漸接手，象徵產業延續的種子已經種下。

此外，農業局長姚志旺肯定芝麻與麻油在地生產的重要性，指出需透過品種改良與機械化，才能回應市場需求；客委會主秘宋貴龍則表示，食農教育能讓民眾從產地到餐桌理解農業價值，形容美濃麻油如同一顆鑽石，公部門將協助其發光發熱，讓更多人認識地方產業的深度與魅力。

美濃南頭河麻油工坊揭幕，校長們齊聚共推食農教育。（記者湯茗富攝）