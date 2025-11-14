美濃國中、福安國小「校園八音」傳承客家文化新力量

美濃國中「校園八音」傳承客家文化新力量。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

美濃國中、福安國小客家八音社攜手在「六堆秋收祭─後生八音．樂響客家」登台演出；學生們以純熟與自信的樂聲，與地方八音團共演，博得許多掌聲，展現校園扎根傳承力量，也讓客家樂音在美濃傳承延續。

美濃國中客家八音社以「哥去採茶」、「桃花開」演繹客家日常生活，年紀最小的福安國小客家八音社以「八月十五喜洋洋」、「望春風」連結原鄉與台灣多元文化，最後由十歲到八十多歲客家八音團隊跨世代合奏「撐船歌」、「客家本色」壓軸，象徵客家八音文化在傳承與創新間的延續與共鳴，精彩的演出，贏得現場熱烈的掌聲。

美濃國中客家八音社成立於二００六年，是全國最早將客家八音納入校園的學校之一；學生接受林作長、黃福田、蕭福妹、馮菊英等老師傅的指導，參與滿年福、伯公生、送神儀式等祭典，親身體驗八音在生命禮俗中的意義，十九年來培育出多屆青年傳承者，多位畢業生成為地方八音樂師，繼續在社區中發聲。

由謝宜文老師二００六年創立的福安國小客家八音社，是高雄地區第一支由小學生組成的八音團。福安國小客家八音社結合美濃客家八音團的力量，讓孩子從基礎指法到完整合奏循序學習，積極參與地方慶典，以童稚純真的樂音傳遞文化熱情，成為在地音樂教育典範。

籌畫活動的鍾兆生、吳佩玲夫妻，是美濃國中家長委員，二０一二年成立「竹頭背客家八音團」，鍾兆生擔任團長及嗩吶手，吳佩玲專司二弦並擔任美濃廣德社區發展協會理事長，胡弦手為廣德里黃沛文里長，團員還有年輕一輩的成員，都曾是美濃國中客家八音社學長學弟，畢業後持續在社區學習八音。

客發中心何金樑主任表示，「文化傳承與再生」為活動核心，看到美濃國中及福安國小的孩子們對八音的熱情與自信，努力讓文化再生就是最珍貴的畫面！期盼透過校園扎根與社區推廣，共力讓客家文化遺產重現，讓聲美韻濃的八音持續在六堆發酵、在台灣迴響、在世界發光。