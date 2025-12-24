美濃國小三語耶誕快閃登場 親師生打造校園耶誕盛宴

美濃國小於廿三日舉辦「二○二五校園星光點點-亮起來歡樂耶誕YA」耶誕節系列活動，結合客語、華語與英語三語課程，以「動態展演＋靜態佈置」雙軌呈現，打造兼具節慶氛圍與教育意義的校園耶誕盛會，該活動不僅是一場熱鬧的快閃，更是學校推動「語言走入生活、孩子勇敢上台」的重要實踐。(見圖)

美濃國小今(廿四)日說明，該活動由朝會揭開序幕，佳美教會雪新心牧師帶來客語詩歌祝福，為全體親師生獻上「身體健康有平安、心情喜樂有盼望」的祝禱，讓校園從一早就充滿溫暖與盼望，學校也安排下課時間播放耶誕英語歌曲，讓孩子在走廊、操場與活動空間中自然聽見英文旋律，透過音樂建立語感，逐步養成「兩種以上語言」融入生活的習慣，同時與在地校訂課程結合，從美濃文化出發培養孩子的國際觀。

活動亮點之一是鍾易達校長化身「耶誕樹」驚喜登場，與孩子近距離互動，現場笑聲不斷。

在語言學習成果方面，孩子的成長也清晰可見，六年級學生劉冠東分享「我也敢開口說英語了！」展現孩子在展演與生活化環境中逐步建立的勇氣與信心。

該活動能圓滿推動，家長會的支持更是關鍵，家長會長林慧君表示，我最感動的是這次活動不是學校自己忙，而是親師生一起共享、一起共做；大家一起準備、一起完成，孩子也一起參與，那種溫暖真的會留在心裡很久。她也感謝家長與志工夥伴投入包裝糖果與小禮物，讓全校學生與教職員工都收到耶誕老公公的驚喜，將愛與祝福傳遞到每一個角落。

除動態展演外，校園靜態佈置同樣吸睛，「二○二五校園星光點點」計畫也在該校落實具體成果，校園豎立一棵大大的耶誕樹，樹上掛滿師生的祝福卡片，寫下對家長、同學與新一年最深的感謝與期待；另設置兩座大型充氣耶誕老公公，象徵好好告別二○二五、迎接嶄新豐厚的二○二六，讓校園充滿儀式感與節慶童趣。

鍾易達校長指出，今年的耶誕氛圍不只是一日的亮點，快閃活動自即日起跑並將一路延續到跨年，讓祝福不只停在某個瞬間，而是用一段時間陪伴孩子、陪伴校園，一起把年末走得更有溫度、更有意義；學校也將持續透過客華英三語與在地校訂課程的整合，讓孩子從美濃出發，建立自信、扎根文化、連結世界。