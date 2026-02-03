美濃大峽谷偵結! 盜採加濫倒海撈逾2億 12人被起訴

南部中心／綜合報導

高雄「美濃大峽谷」盜採砂石案，去年連環爆，檢方3日偵結一共起訴12人，這個集團靠著開挖農地砂石販賣，又再回填廢棄物，1年海撈超過2億元。當中身為地主之一的石麗君，去年還以議員助理身分，陪同國民黨立委柯志恩到場會勘，最後卻被發現根本是盜採集團成員，遭檢方求刑2年。

高雄「美濃大峽谷」盜採砂石案，檢方偵結起訴12人。（圖／民視新聞）去年九月份，國民黨立委柯志恩直奔美濃，追大峽谷案，當時是議員助理身分的石麗君就站在一旁，但沒想到事後卻被爆出，石麗君根本就是地主之一，檢方歷經四個多月偵辦，偵查終結，盜採集團的犯罪手法也曝光。石麗君2024年6月開始，稱聲要種香蕉，在美濃購買多筆農地，之後和另一名被告王國正簽訂假租約，掩護查緝，並開始盜採土石、販售牟利，等開挖到一定深度後，由呂姓主嫌聯繫砂石車業者，載運廢棄物來回填。

橋頭地檢署襄閱檢察官顏郁山表示：「被告呂某長期主導犯罪集團，對國土環境造成難以回復之損害，且犯罪所得高達2億多元。」

石麗君疑似利用議員助理身分，協助砂石車申請通行證，讓持有通行證的司機可以自由進出、濫倒農地，而呂姓主嫌則一邊把高達14萬噸的廢棄物，載運過來回填到農地坑洞，不法獲利達上億元。

盜採集團靠著開挖農地砂石販賣，又再回填廢棄物，1年海撈超過2億元。（圖／民視新聞）高市議員（無）張博洋：「石麗君被起訴，等同柯志恩是帶著罪犯，回到犯罪現場去，那當初這麼積極地辦這個案件，那你是不是應該更積極地，針對這件事情來表態。」

檢方一口氣起訴12人，其中石麗君當時是議員助理身分，卻與盜採土石集團配合，檢方認定她犯後態度不佳，求刑2年，呂姓主嫌盜採加濫倒，海撈2億元，遭求刑4年，美濃大峽谷案，由藍營柯志恩揭露，如今一起會勘的石麗君被起訴，柯志恩暫時沒有回應，現在就等法院審理，讓案情水落石出。

