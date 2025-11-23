美濃大峽谷吵一個月高雄又見垃圾山 黃揚明：這些人沒在怕

高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉「月世界垃圾山案」，遭法院裁定羈押禁見。媒體人黃揚明指出，垃圾山是長時間累積產生，美濃大峽谷從10月開始已經吵了一個多月，為什麼還會發生亂倒垃圾事件？「表示這些人沒有在怕的！」

高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，遭法院裁定收押禁見。（資料照）

民進黨立委林岱樺22日在旗山造勢，並針對美濃大峽谷、垃圾山等議題提出看法。黃揚明今天（23日）在政論節目《新聞大白話》表示，林岱樺在旗山特別提到垃圾山議題，就是因為這個地方有一個美濃大峽谷，還有傾倒垃圾的問題很嚴重。

黃揚明。（圖／中天新聞）

對於林岱樺提出政見，不只要重罰，還祭出重賞鼓勵市民檢舉，以解決垃圾山問題，黃揚明說，建議高雄市長陳其邁現在就推行，為什麼還要等到林岱樺當選？現在開始，只要在高雄有發現非法傾倒垃圾，高雄市政府就馬上發獎金，只要查證屬實，把規則定出來立刻可以發。

黃揚明指出，不論是民進黨立委邱議瑩說要罰到傾家蕩產，還是林岱樺提出要給獎勵，這些建議都很好。但他也質疑，要造成一座垃圾山有這麼容易嗎？這應該是花很長的時間。

高雄近日驚現垃圾山。（圖／中天新聞）

雖然李有財已被收押，但黃揚明認為，難道這個事情就船過水無痕嗎？對高雄來說最重要的是，這個美濃大峽谷從10月開始已經吵了一個多月，為什麼月世界還有人敢亂傾倒垃圾，不覺得很離譜嗎？表示這些人沒有在怕的，「你美濃旗山這邊有問題，沒關係，我換一個地方，我照樣倒，我到燕巢去倒哦，我到哪裡去倒，反正高雄土地面積很大，這才是問題啊！所以今天誰當市長沒有那麼重要，重要的是怎麼把垃圾問題解決。」

