美濃大峽谷天坑遲未恢復 陳其邁：廢棄物未清除將扣押財產

高雄市長陳其邁表示，將依法要求要求業者履行清除責任。（資料畫面）

高雄美濃大峽谷案12人遭起訴，不法所得逾2.4億元。市長陳其邁表示，將依法要求行為人將土地恢復原狀，若未清除將強制處分。另外，針對南星計畫如何放置土方，他指出，高雄有足夠的最終去化場，不會出現報價混亂的問題。

高雄美濃大峽谷遭不肖業者違法盜採土石、濫倒廢棄物，環保局依《廢棄物清理法》對行為人開罰各300萬，並要求盡速恢復，然而半年過去，涉案12人已遭起訴，天坑仍未恢復。對此，高雄市長陳其邁表示，依《廢棄物清理法》，地主或涉案業者必須將土方移至適當去處，若未在限期內完成清理，市府將依法強制執行，並扣押其財產，確保國土安全與農地復原。

另外，針對南星計畫區是否因土方集中而造成市場報價混亂的疑慮，陳其邁認為，高雄市已有完整的去化機制，從源頭A端到中繼B場，再到最終C端處理場，容量充足，可容納720萬立方營建土方，不存在價格失控的問題。同時，市府也增訂A端直送C端的流程，確保前端分類、自主管理落實。

陳其邁進一步指出，送至南星計畫最終處理的土方，每立方清運費用約380元，價格透明合理，高雄的處理能力足以應付營建土方需求，其他縣市可能面臨的去化壓力「高雄並不存在」。他重申，對於美濃大峽谷及其他非法棄置案件，市府不容消極態度，將持續要求業者履行清除責任，避免非法棄置，確保土方清理、農地復原和國土安全全面落實。





