美濃大峽谷女地主石麗君遭收押 柯志恩今為案外案出庭再度撇清：「我跟她沒有任何關係」
涉及高雄「美濃大峽谷」盜採案的女地主石麗君日前遭檢調二度搜索後收押禁見，但因石女陪同柯志恩現場會勘而引發的藍綠對槓案外案，卻持續延燒。柯志恩不滿綠營散佈石女是「柯志恩自家特助」，上月14日赴雄檢提告誹謗，柯志恩今到庭說明時再度強調，「石麗君原本是無黨籍議員朱信強的助理，跟我完全沒有任何關係！」請民進黨及外界勿再以訛傳訛。
高雄美濃大峽谷盜採案上月因柯志恩率隊赴現場會勘引起全國矚目，但隔天卻遭綠營民代質疑，陪同柯志恩到場會勘的無黨籍議員朱信強特助石麗君，竟是涉案大地主，批柯「自盜自演」、「大翻車」。市議員朱信強事後也火速開除石女並發聲明致歉。
柯志恩不滿遭控自導自演，上月14日反控民進黨中央造謠抹黑，她今天到雄檢出庭時出示當天民進黨臉書刊登圖文，強調民進黨在官方臉書流傳惡意謠言，「罪證確鑿！」她今天是應檢察官要求到庭說明，希望司法能嚴查嚴辦。
針對外界指控她試圖與會勘人士「切割」一事，柯志恩措辭強硬澄清指出，許多媒體和謠言不斷炒作她與藍營「試圖與石麗君切割」，柯志恩則無奈說「沒有什麼好切割的，我已經講了非常多次，既然我跟她沒有關係，又為什麼要切割？」她表示，會勘當天是因為朱信強議員人在法國訪問，無法到場，才派特助石麗君來，質疑綠營不實指控背後的邏輯很奇怪。
