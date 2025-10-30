美濃大峽谷弊案疑雲 邱議瑩、柯志恩隔空交鋒

立委柯志恩辦公室表示，邱議瑩的選區裡，美濃大峽谷的數量可以越挖越多，請邱議瑩發出指控前，應該先自己「說清楚」。（取自柯志恩臉書）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩辦公室卅日表示，邱議瑩的選區裡，美濃大峽谷的數量可以越挖越多，請邱議瑩發出指控前，應該先自己「說清楚」。

民進黨立委邱議瑩受訪稱柯志恩應對涉案石姓地主陪同會勘部分說清楚，柯志恩辦公室表示，柯志恩針對石姓地主的部分已經說明無數次，對石的認識僅為無黨籍議員朱信強的助理，石也與柯志恩的服務團隊無任何關聯。

柯志恩辦公室提到，朱信強議員也在接受媒體採訪時親自證實，會勘當天他人在國外，所以請時任朱信強議員特助的石姓地主代他出席，不知道柯志恩還要說明清楚什麼？

廣告 廣告

柯志恩辦公室質疑，倒是邱議瑩至今未向美濃人與高雄人說明清楚，為何在妳的選區裡，美濃大峽谷的數量可以越挖越多，到底是妳都沒看見？還是根本沒在管？

柯志恩辦公室說，美濃人跟高雄人都在等妳的答案，請邱議瑩發出指控前，應該先自己「說清楚」。

而柯志恩在節目說「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」。邱議瑩則指出，民進黨從來沒有派西瓜蓮霧跟柯志恩選，她也說過，柯志恩是可敬的對手，她一直都以最嚴謹的態度看待。

邱議瑩請柯志恩收起尖酸刻薄的嘴臉，更不要輕忽選民的判斷與智慧，大家好好一起來為高雄拚。

至於前立委邱毅在政論節目上表示，還有四大弊案，邱議瑩跟賴瑞隆應各自把涉及的弊案講出來，更稱邱議瑩涉及三大弊案。邱議瑩也痛批，有特定媒體影射地主背後的不法份子是她和市長陳其邁，若有抹黑就會提告，包括邱毅公然指控她涉弊，她將會就此提出法律告訴。