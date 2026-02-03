美濃大峽谷案偵結 綠民代批「先開炮後翻車」 柯志恩冷處理

高雄美濃「大峽谷」非法開挖案今（3）日偵查終結、相關人員依法起訴，民進黨高雄市議員黃彥毓（右）直指，司法結果證明，政治人物不該在案情未明前急著下結論、搶話語權，更不該帶著後來被認定涉案的人士高調會勘、對外放話，質疑國民黨市長參選人柯志恩的判斷力與政治風險意識。（黃彥毓提供）

高雄美濃「大峽谷」非法開挖案今（3）日偵查終結、相關人員依法起訴，民進黨高雄市議員黃彥毓直指，司法結果證明，政治人物不該在案情未明前急著下結論、搶話語權，更不該帶著後來被認定涉案的人士高調會勘、對外放話，質疑國民黨市長參選人柯志恩的判斷力與政治風險意識。對此，柯志恩不願隨之起舞，不予回應。

黃彥毓指出，柯志恩當初在案情尚未釐清之際，率隊前往美濃現場，對市府提出多項質疑，卻與後續遭司法偵辦的相關人士同框會勘，如今案件偵結回頭檢視，只剩下滿滿的政治操作痕跡。他反問，若連基本的對象判斷與事實查證都出問題，未來面對更複雜的市政與公共安全議題，如何讓市民放心。

廣告 廣告

黃彥毓也提到，這並非柯志恩首次在高雄公共議題上「先開炮、後翻車」。先前小港大坪頂瀝青暫置案，柯志恩同樣未釐清法令與程序便指控違法，事後證實合法合規，甚至一度波及協助陳情的自家人。他直言，從美濃到大坪頂，模式如出一轍，「不求證、先抹黑、再甩鍋」。

黃彥毓強調，柯志恩今年將代表國民黨角逐高雄市長，市民有權用更高標準檢視其政治判斷與治理能力。高雄需要尊重司法、熟悉法令、謹慎處理公共議題的市長，而不是動輒帶著錯誤資訊下鄉作秀、把司法案件當成政治舞台的人。

對此，柯志恩低調未再回應最新指控。不過，事件發生當下，她曾表示，自己並不認識地主石麗君，對方也非本人或國民黨議員助理，只是眾多會勘人員之一，「不會知道她的背景」，並反控民進黨忽略美濃國土遭破壞的事實，刻意操作抹黑、帶風向。

柯志恩也指出，部分媒體報導出現將朱信強誤指為國民黨議員、稱石麗君為其隨行助理等錯誤內容，假訊息不斷流傳，形成「類事實」混淆視聽。她強調，相關說明早已透過記者會與直播公開澄清，卻仍無法阻止錯假訊息擴散，直指「惡意造謠、扭曲事實，始作俑者就是民進黨」。

【看原文連結】