即時中心／温芸萱報導

美濃「大峽谷」非法開挖案偵查終結，相關涉案人員依法起訴。民進黨高雄市議員黃彥毓再嗆藍委柯志恩，直言「帶著涉案人士會勘、再三烏龍爆料，這樣能當高雄市長？」黃彥毓指出，柯志恩當初在案情未明前就帶涉案人士高調會勘、對外爆料，整個過程留下滿滿政治操作痕跡。黃彥毓強調，高雄市民有權以更高標準檢視柯志恩的政治判斷與治理能力，否則未來公共議題恐再受影響。

案情未明先作秀 司法結果打臉政治操作

美濃「大峽谷」非法開挖案近日偵查終結，相關涉案人員依法遭起訴。民進黨高雄市議員黃彥毓今（3）日指出，司法結果再次證明，政治人物在案情尚未明朗前，不該急著作秀、搶話語權，更不應帶著後來被認定涉案的人士高調現身會勘、對外放話。他直言，國民黨立委柯志恩在此案中的判斷力與政治風險意識，再度令人憂心。

黃彥毓表示，當初案件仍在釐清階段，柯志恩便率隊前往美濃現場，對市府作出多項指控，過程中還與後來遭司法偵辦的相關人士同框會勘，如今隨著案件偵結回頭檢視，只剩下濃厚的政治操作痕跡。他質疑，若連最基本的對象判斷與事實查證都做不到，未來面對更複雜的市政與公共安全議題，究竟要如何應對？

大坪頂案翻車在前 錯誤模式一再複製

接著，黃彥毓指出，這並非柯志恩第一次在高雄公共議題上「先開砲、再翻車」。先前小港大坪頂瀝青暫置案，柯志恩同樣在未完整理解法令與行政程序前，大動作指控違法開挖，事後卻證實該案合法合規，甚至一度波及協助陳情的自家人，成為政壇話題。從美濃到大坪頂，柯志恩一再複製相同模式——不求證、先抹黑、再甩鍋，已非單一事件。

黃彥毓嗆柯志恩：就這還想當高雄市長

黃彥毓強調，今年柯志恩將代表國民黨角逐高雄市長，市民有權以更高標準檢視其政治判斷與治理能力。高雄需要的是尊重司法、熟悉法令、審慎處理公共議題的市長，而非動輒帶著錯誤資訊下鄉作秀，把司法案件當成政治舞台。

最後，他也反問，連地方工程與環境案件都屢屢看錯、說錯、站錯邊，柯志恩究竟憑什麼說自己已準備好治理高雄？司法或許需要時間釐清事實，但政治人物的判斷力與誠信，市民每天都在檢視。高雄不需要一位「翻車王」市長候選人，更不該一次又一次被烏龍爆料牽著走。

原文出處：快新聞／美濃大峽谷案偵結 議員轟柯志恩帶涉案人會勘「這樣能當市長？」

