美濃大峽谷案市府嚴管營建廢土 高雄5校工程土方堆置校園

蓋著黑色帆布防止塵土飛揚，這些堆得像小山的廢土，是高雄大寮國小跑道重建工程挖出的廢土，本該往外清運，卻因高雄近來嚴格管控土方營建廢棄物，工程土方處理費用暴增15倍，得標廠商難以負荷，停工1個多月。無處去的廢土，已堆置在校內超過1個月。

高雄大寮國小校長甄炳炫指出，「土移到那邊，真的是無可奈何，但是土放了之後，有時候揚塵，又會怕下雨，現在工程在做，可能還有一個問題，就是如果下雨，那個土水土漿，可能會跑到我們做好的PU跑道，我是都叫他們要蓋，不然會流失。」

廣告 廣告

林園區中芸國中也有相同困擾，通學步道工程產生的廢土同樣去化困難，市府雖規劃公共工程土方去化，可暫置在南星計畫區，卻也要求至少得達1400立方公尺的量才能移入，但以大寮國小來說，產出土方只有150立方公尺，導致讓土方量達不到的學校，都成了廢土暫置區，全市至少5校面臨這困境。

國民黨高雄市議員邱于軒表示，「市府應該比照大坪頂的公共工程，協助他們找一塊合法，但要申請的地去堆置。」

高雄市副市長林欽榮指出，「如果在工程地的地方，它沒有達到1400萬方的話，那我們也應該有些方法，讓它能夠就近能夠移置，或者是移置到周邊我們市政府的土地。」

市府回應，若工程土方量少，可依法就近堆置；但是民代認為，就近堆置就只能放在校園，衍生校園空氣、安全、景觀問題，要求市府儘快跨局處整合土方暫置方式。