美濃大峽谷案幕後操盤手獲交保！檢方火速提準抗告

2025年10月爆發的美濃大峽谷案引起譁然，幕後操盤手前檢察官陳正達及警友會站長黃文宏，去年遭法院裁定羈押禁見，兩人今（30）日分別以250萬元及150萬元交保並限制出境，檢方不服，已經提起準抗告。

高雄美濃吉安段溪埔寮某地號農地遭非法集團大規模盜採土石，造成6層樓深、面積逾6公頃的大型積水坑洞，還回填營建廢棄物，橋頭地檢署於去年9月起陸續聲請羈押涉案的13名嫌犯，僅幕後操盤手前檢察官陳正達及警官黃文宏遭羈押。檢方偵查終結後，依照廢棄物清理法及水土保持法等規定，對涉案人等提起公訴。



法院今日裁定陳正達及黃文宏交保，檢方立即提起準抗告。根據了解，陳正達早年擔任檢察官時作風跋扈，2005年就曾與黑道勾結，自導自演查緝黑槍，於2017年遭判刑，假釋出獄後又涉犯美濃大峽谷案；黃文宏早年為地方仕紳，還擔任仁武警分局溪埔派出所警友站長，人脈資源豐厚，去年遭羈押後，隨即遭警友站除名。

