美濃大峽谷案延燒！柯志恩怒告民進黨誹謗：造謠抹黑要負責

柯志恩表示，她與遭收押地主石麗君並無私人往來，卻被硬扯成自己的特助，單純事件卻被刻意扭曲成政治操作。

高雄「美濃大峽谷」盜採案持續延燒，涉案地主石麗君與丈夫巫清文，遭橋頭地檢署以涉犯《組織犯罪條例》、《廢棄物清理法》等罪聲押禁見。石女曾任無黨籍市議員朱信強特助，去年陪同立委柯志恩前往現場會勘，事後遭民進黨中央臉書指為「柯志恩的自家特助」。柯志恩不滿被影射，日前提告民進黨加重誹謗，但因告訴對象不明確，高雄地檢署30日請她到案補充說明。柯志恩表示，是要向民進黨負責臉書發文者提告「造謠抹黑要負責，我會追到底。」

柯志恩在地檢署前受訪表示，民進黨中央臉書是政黨正式平台，卻公然發布錯誤資訊，把他人議員的助理說成她的特助，「這完全是捏造與造謠，已經嚴重影響我的名譽。」她強調，自己只是接獲民眾陳情，前往美濃大峽谷揭露違法開挖與環境破壞，「朱信強議員當時人在國外訪問，才由特助石麗君陪同會勘，這件事很單純，卻被刻意扭曲成政治操作。」

柯志恩表示，她與石麗君並無私人往來，「對方只是陪同會勘的議員助理，卻被硬扯成我的特助。這樣的抹黑不僅錯誤，還惡意誤導社會。」她指出，部分網路留言甚至稱她「刻意切割」，邏輯完全荒謬，「本來就沒有關係，哪來的切割？除非有人想藉此製造藍綠對立。」

她強調，此次提告的目的，就是要捍衛事實與個人名譽，「既然要告，就要告得清楚。今天來地檢署，就是依檢方要求，補充說明提告的具體對象，因為不知道究竟是誰發的文，所以才向民進黨提告，希望檢察官揪出負責臉書發文者，讓法律釐清真相。」

