美濃大峽谷案最新進度！柯志恩「罪證確鑿」怒告民進黨誹謗

高雄美濃大峽谷引發關注，國民黨立委柯志恩近日因民進黨的指控而提起誹謗訴訟，但因告訴對象不明確，高雄地檢署30日請她到案補充說明。柯志恩受訪強調，自己與涉案地主石麗君並無私人往來，卻被錯誤地指控為其特助，並被指控參與政治操作。柯志恩表示，這一指控是對她名譽的嚴重損害，一定會向民進黨負責臉書發文者提告「造謠抹黑要負責，我會追到底」。

國民黨立委柯志恩。（圖/資料照）

柯志恩今天（30日）在地檢署前受訪表示，民進黨中央臉書是政黨正式平台，卻公然發布錯誤資訊，把他人議員的助理說成她的特助，罪證確鑿。柯志恩更指出，朱信強是無黨籍的，石麗君也不過就是那天，自己去美濃大峽谷會勘時，因為當時朱信強人在國外訪問，所以才派特助一同會勘，事情就是這樣單純，可是現在有太多謠言跟扭曲，且連民進黨的官方網站都造謠石麗君是自家特助，對這樣的事情，她當然提出毀壞名譽的控告。

柯志恩痛批，她與涉案地主石麗君並無私人往來，卻被民進黨硬扯成自家的特助，她一定提告。（圖/中天新聞）

柯志恩強調，她是接獲民眾陳情，且自己與石麗君並無私人往來，不知道石是大地主，石麗君只是很單純陪同自己會勘的議員特助，根本沒有關係，這樣的抹黑不僅錯誤，還惡意誤導社會。她指出，她和石麗君本來就沒有關係，既沒關係哪來的切割？除非有人想藉此製造藍綠對立。

柯志恩最後重申，此次提告的目的，就是要捍衛事實與個人名譽，既然要告，就要告得清楚。今日來地檢署，就是依檢方要求，補充說明提告的具體對象，因為不知道究竟是誰發的文，所以才向民進黨提告，希望檢察官揪出負責臉書發文者，讓法律釐清真相。

