美濃大峽谷案水落石出！主嫌竟曾陪柯志恩會勘 檢方起訴理由出爐

即時中心／高睿鴻報導

不久前，高雄美濃一帶驚傳大規模盜採砂石、回填廢棄物等案，在野黨當時相中機會，立刻發動政治攻擊，狂酸「美濃大峽谷」；國民黨立委柯志恩等人，更帶隊會勘現場，順勢開嗆高雄市府取締不力。豈料，民進黨高市議員鄭孟洳等人後來踢爆，議員朱信強的特助石麗君，才是真正的涉案地主，而後者竟然就是與柯同行、一起會勘的成員之一。橋頭地檢署今（3）日證實，將起訴石麗君及本案的其他共犯。

橋檢指出，本案被告呂○田、石○君、王○正等人，涉嫌長期於高雄市美濃區及彌陀區多處農地，從事盜採土石並非法回填、堆置廢棄物牟取暴利之案件，業經偵查終結，提起公訴。

犯罪事實方面，橋檢表示，呂姓被告自2017年10月起，主導並指揮盜採土石並非法回填、堆置廢棄物之犯罪集團，先大量購買或實質掌控高雄美濃成功段470號、470-1號等多筆農地（下稱本案土地），非法盜採土石販售；再向載運營建廢棄物的司機收取傾倒費、進行非法回填廢棄物方式，牟取鉅額不法利益。石姓被告則是本案土地之投資地主，亦為朱信強議員前助理，其明知王姓被告受呂姓被告指揮、從事盜採土石及回填廢棄物，仍為牟取暴利，於2024年6月以台幣1600萬取得本案農地所有權；呂負責提供假租賃契約範本，由石、王簽訂，作為應付公務機關查緝之掩護文件。

橋檢續指，王姓被告後涉嫌駕駛挖土機，破壞原有農作物、並盜採土石及販售牟利；再於坑洞形成後，自2025年2月起，由呂姓被告聯繫謝○、謝○玉、李○雄、莊○勛等運輸業者，指揮數十名司機，載運未經合法處理之混合土石、營建廢棄物，至本案土地非法傾倒回填。

為確保犯罪行為順利進行，橋檢也指，石姓被告另向警方申請砂石車通行證，交由呂姓被告、再轉交各運輸業者使用，並確認回填進度，協助排除施工爭議。呂姓被告並指示王嫌，向每輛傾倒廢棄物之車輛，收取600元至1500元不等之費用。經檢察官指揮，警方於2025年9月11日至本案土地勘查後發現上情，執行搜索拘提石○君、呂○田、王○正、謝○玉、謝○到案並聲押獲准。

民進黨高市議員鄭孟洳先前指出，「美濃大峽谷」案犯嫌石麗君，竟曾與國民黨立委柯志恩一同會勘現場。（圖／鄭孟洳提供）

綜上述，橋檢表示，本案土地遭非法回填14萬餘噸廢棄物；並依查扣金流及回填數量推估犯罪所得，呂姓、石姓被告於本案成功段第470、470-1號土地，非法盜採土石並回填廢棄物，共獲取不法所得約1億6402萬餘元；呂姓被告另於成功段第1045、1047、1052 號等地，攫取不法獲利所得約7938 萬餘元，相關財產均已依法扣押。另彌陀區多筆土地，亦查獲李○雄等運輸業者，填埋大量未經合法處理之營建廢棄物。

故橋檢指控，呂、石等人已涉犯《廢棄物清理法》、《組織犯罪防制條例》等罪，呂姓被告長期主導犯罪集團，犯罪情節重大， 對國土及環境造成難以回復之損害，且犯罪所得高達2 億多元，建請法院從重量處4年以上有期徒刑；石姓被告則明知不法，仍參與犯罪集團運作、行為時是議員助理身分，申請砂石車通行證後，交給呂姓被告及運輸業主旗下司機使用，與盜採土石集團配合，在農地回填廢棄物。不僅如此，犯後態度還不佳，故建請量處 2 年以上有期徒刑。

橋檢最後表示，本案尚有其他共犯在外、且組織結構嚴謹，為避免石姓被告與尚未查緝到的在外共犯聯絡、進行勾串，建請羈押並禁止接見通信。

