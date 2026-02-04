美濃大峽谷案續燒！土方價格飆、去化吃緊？ 陳其邁：高雄沒有問題

高雄「美濃大峽谷」案首波偵結，檢方起訴地主呂啟田及高市議員前助理石麗君等12人。資料照。橋頭地檢署提供



美濃大峽谷案續燒，營建土方去化問題再度引發關注。廠商質疑土方處理價格飆升、最終去處吃緊，恐衝擊後續清除與復原進度。高雄市長陳其邁今（2/4）受訪強調「高雄沒有問題」，南星計畫區具備足夠容量，市府也已建立明確機制與價格，將依法要求行為人負起清除責任，確保國土安全。

針對外界關切南星計畫區目前僅開放單純土石方放置，是否導致市場去化不順、報價混亂，陳其邁表示，高雄市已建立從產源（A端）到最終去處的完整機制，南星計畫作為最終處理場（C端），容量充足，足以因應營建土方需求，「這是其他縣市可能面臨的問題，但高雄沒有。」

廣告 廣告

陳其邁指出，市府除原有A到B再到C的流程外，已增訂A直接到C的機制，並要求業者在前端做好分類與自主管理，送至南星計畫區的最終處理費用合計約380元，價格透明，並不存在失控情形。

美濃大峽谷案日前首波偵結，並遭起訴相關涉案人員，外界關注因證據保存無法立即回填，是否影響後續清除作業？陳其邁強調，依《廢棄物清理法》規定，地主或行為人必須負起清除責任，若限期內未改善，市府將依法強制執行，並扣押財產進行處分。

對於外界憂心土方處理成本高昂，恐導致行為人消極不作為，陳其邁重申，高雄市具備明確去化去處，市府將嚴格執法，不容非法棄置行為影響國土安全與環境。

更多太報報導

高雄街頭深夜大混戰！棒球隊討債踢鐵板 鄰居嚇到報警6人逃逸

高雄綠營初選起跑 王定宇批藍白癱瘓國防預算拖垮國安

高雄市長前哨戰？美濃大峽谷案首偵結 綠批柯志恩「先作秀再翻車」