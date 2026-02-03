美濃大峽谷案起訴前議員助理石麗君等12人

▲ 高市美濃農地盜採土石案經橋頭地檢署歷經4個多月偵辦，近期偵結。檢方依違反廢棄物清理法和組織犯罪條例等罪，將石麗君等12人提起公訴，其中主謀呂啟田和石麗君分別求處有期徒刑4年和2年。（圖／橋頭地檢署提供）

[NOWnews今日新聞] 高市美濃農地盜採土石案經橋頭地檢署偵查終結，市議員朱信強前特助石麗君遭控盜採砂石及回填廢棄物發現非法回填廢棄物高達14萬噸，不法獲利高達2億多萬元，去年9月遭橋檢聲押禁見獲准，橋檢歷經4個多月偵辦，近期偵結。檢方依違反廢棄物清理法和組織犯罪條例等罪，將石麗君等12人提起公訴，其中主謀呂啟田和石麗君分別求處有期徒刑4年和2年。

檢方指出，2017年10月間起，被告呂啟田涉嫌主導、指揮盜採砂石和非法回填、堆置廢棄物犯罪集團，並事先大量購買或實質掌控美濃區成功段等多筆農地，進行盜採販售，再向載運營建業司機，收取傾倒費用，牟取鉅額不法利益。

2024年6月間，呂男透過王國正與前議員助理石麗君簽訂假租賃契約，以1600萬元取得石麗君成功段470號等農地，事後王指揮挖土機盜採砂石，等到開挖成深逾5公尺後，再由呂啟田聯繫謝姓、李姓、莊姓清運業者，將各處工地產生的營建廢棄物載運至該塊土地回填；石麗君再以議員特助身分協助向警方申請砂石車通行證，掩護盜採、濫倒集團通行農地，並確認回填進度，協助排除施工爭議。

此外，石麗君另向警方申請砂石通行證，以掩護業者開車回填廢棄物外，呂男另自2025年2月起，向每輛貨車收取600元至1500元不等費用。檢方調查，呂等人共傾倒廢棄物高達14萬噸，呂男和石婦共不法獲利2億4千多萬元。

檢歷經4個多月偵辦，考量該集團盜採、回填廢棄物數量巨大，集團由呂啟田長期主導，依廢清法、組織犯罪條例等罪具體求刑4年，石麗君求刑2年，其餘10名被告則量處適當之行，至於喝清潔劑的巫清文，因查無犯罪證據，不起訴處分。

