美濃大峽谷案起訴最重求刑4年！無官員民代遭訴網友炸鍋喊「政黨輪替」

橋頭地檢署偵辦「美濃大峽谷」農地盜採砂石及非法回填營建廢棄物案，起訴主嫌呂啟田、高雄市議員前特助石麗君等12人，具體求處呂啟田4年、石麗君2年徒刑。由於目前沒有任何官員與民代被起訴，被檢方起訴者求刑最多4年，引發網路輿論炸鍋。

美濃大峽谷。(圖/中天新聞)

檢警調查發現，該集團採取「先盜砂、後濫倒」方式牟取暴利，初步估計非法回填營建廢棄物逾20萬噸，不法所得逾2億元。檢方統計指出，相關農地非法回填廢棄物逾20萬噸，加上盜採砂石每噸約280元販售收益，集團在短短1年內獲利逾2億元，且利用人頭承租農地，確保被逮後無財產可供執行。

橋頭地檢署偵結後，依廢清法及組織犯罪條例等罪起訴，具體求處呂啟田4年、石麗君2年徒刑，其餘10名被告分依情節量刑。石麗君丈夫巫清文在調查局搜索時自飲清潔劑，送醫後無生命危險，因查無犯罪證據，不起訴處分。

(圖/Google Maps)

根據報導，石麗君以投資地主身分於113年6月假借「種植香蕉」名義，斥資1600萬元購入美濃區成功段470、471號土地，並與人頭承租人王國正簽訂假租約。當土地完成移轉後，王國正立刻指揮挖土機開挖，即使遭市府開罰300萬元仍不收手，直到挖出20公尺深坑後，呂啟田再聯繫廢土清運業者回填大量營建廢棄物。

呂啟田、王國正等人同一時間以相同手法操作成功段1045、1047、1052號土地，牟取不法利益，直到114年8月「美濃大峽谷」事件爆發才中止。事後勘查開挖15公尺深，全是營建混合廢棄物，規模驚人。

案件曝光初期，石麗君也陪同民代到場勘查，經檢警追查後，驚覺她竟然是盜採集團重要金主與協力者，角色反差引發地方譁然。檢警另查出，石麗君利用時任議員特助身分，協助申請砂石車通行證，以利頻繁進出農地傾倒廢棄物，司機間再透過無線電即時通報警方或環保人員動態，整個過程宛如「玩捉迷藏」，刻意規避稽查。

擁有5萬追蹤的粉專「觸極者」質疑，引起高雄市長陳其邁多次震怒的「美濃大峽谷」案，橋頭地檢署正式起訴13名地主等人，但目前沒有任何官員與民代被起訴，被檢方起訴者求刑最多4年。網友表示「什麼都震怒，然後呢」、「官員都很暖，查無不法」、「演完了」、「台劇八點檔也沒這樣扯」、「意料中，所以要政黨輪替來挖糞」。

民眾質疑，每日上百車次的砂石車在美濃如入無人之境，難道沒有官商勾結？橋頭地檢署表示，未接獲相關情資，無從回應。

