美濃大峽谷案起訴 陳其邁：將強制要求清除土方

（中央社記者林巧璉高雄4日電）橋頭地檢署昨天起訴「美濃大峽谷案」呂姓主嫌等12人，不法所得估計約新台幣2億4340萬餘元。高雄市長陳其邁說，將依法要求行為人將土地恢復原狀，若未清除將強制處分。

陳其邁今天出席癌症基金會騎行活動，會前聯訪時表示，將按照「廢棄物清理法」規定，要求地主或行為人要把土方清除到其他適當的地方，若沒有限期清除，市政府會扣押財產來強制處分。

媒體問及，南星計畫區目前是開放單純的土石方放置，也就是A（出土地點）到C（最終使用場所）的部分，但現在有不少業者面臨需要去化的營建土方，衍生報價混亂的狀況，市府如何解決。

陳其邁強調，可能其他縣市的容量不足會有這個狀況，但高雄沒有這個問題，因為南星計畫容納營建土方的量足夠，所以在最終去處的C是沒有這個問題的。

陳其邁說，針對營建土石方，市場機制上除了原有的A（源頭出土地點）到B（中間處理的土資場）到C（最終使用地）的機制外，現在也增訂A到C的機制，所以C最終處理，包括前端的自行分類自主管理，以及到未來南星計畫填海的費用是新台幣380元，高雄在價格沒有問題。（編輯：李淑華）1150204