即時中心／連國程報導

去年爆發美濃大峽谷案，檢方昨（3）日起訴12人，高雄市長陳其邁今（4）日上午出席高雄世界癌症日活動對此回應，遭掩埋在美濃大峽谷的廢棄物，若未在期限內清除，就會執行扣押財產。另外被問到南星計劃如何放置土方，陳其邁表示，高雄有足夠的最終去化場，因此不會有報價混亂的問題。

美濃大峽谷因涉及證物保全，所以無法立刻回填，市府是否會要求涉案業者儘快處理？陳其邁表示，依照《廢棄物清理法》規定，無論是地主或涉案人士，都要負責把這些土方清除到其他適當的地方，如果在限期內沒有清除，市政府會要求他們強制執行，並扣押他的財產來進行強制處分，「不可能讓他們擺爛」，確保國土安全。



另外，高雄南星計畫目前開放單純土石方放置，然而建築工程需要去化的營建土方，加上民間業者不多，是否導致報價混亂？陳其邁表示，高雄可以容納720萬立方的營建土方，其他縣市可能會有問題，但是高雄沒有這個問題。

陳其邁補充，高雄針對營建土方，除原有的A產源、營建工地到B土資場，最後到C最終去化場的機制以外，現在還增訂A到C的機制。因此，C最終處理就包括前端的自行分類自主管理，直到C未來南星計畫填海的費用，總共是380元，所以高雄在價格上並沒有問題，可能會有問題的是其他縣市。

原文出處：快新聞／美濃大峽谷案起訴12人 陳其邁：不清除廢棄物就扣押財產

