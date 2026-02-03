美濃大峽谷案起訴8人！盜砂填廢土一條龍曝 不法所得破2.4億

環檢警開挖發現地下回填營建廢棄物。（環境部提供）

高雄「美濃大峽谷」是不肖業者非法大規模盜採砂石、傾倒廢棄物的弊案，環檢警查獲廢土、營建廢棄物的清運、棄置、文件與申報的一條龍違法產業鏈，由高雄市4家運輸公司車輛載運營建工地產出廢土及未經處理營建廢棄物，勾結土資場開立不實供土證明予運輸公司，直接載運到美濃地區棄置。橋頭地檢署偵訊後起訴8人，其中5人羈押中，並追究法人責任，另緩起訴6人，查扣犯罪工具灑水車1台及挖土機3台，不法所得估約2億4340萬餘元。

環境部環境管理署表示，監控美濃地區盜採土石回填營建廢棄物案地，發現除了部分車輛為廢棄物清除車輛，還有一般運輸公司車輛載運廢土及營建廢棄物到現場回填，經深入調查，得知有專業廢土清除集團包辦從建築物拆除或地下室開挖後產出廢土及營建廢棄物的清運、棄置、文件及申報的一條龍式違法產業鏈。

環境部環境管理署查獲犯罪工具挖土機。（環境部提供）

環管署說明，廢土清除集團掌握營建工地拆除或開挖時程，機動性聯合調度砂石車至營建工地載運，並與美濃地區盜採土石集團串聯，當盜採土石的坑洞成形時，廢土清除集團就調度砂石車將營建廢棄物直接載運到坑洞回填，再由盜採坑洞現場人員收集砂石車所繳交的單據，夥同土資場開立不實入場處理聯單或供土證明，作為後續營建公司向環保單位申報營建廢棄物去處及向工務單位申報營建剩餘土石方流向，營造出虛幻的廢棄物已妥善處理及營建剩餘土石方供需平衡的假象。

環管署表示，行政院已透過跨部會與地方政府共同合作，協助地方政府收容營建剩餘土石方。對於濫倒廢棄物污染環境的行為，環保單位精進智慧圍籬管理系統，持續運用科技執法並與相關單位合作執法，聯手追查違法行為以保障民眾的生活環境。

