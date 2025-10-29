美濃大峽谷案重大進展 前議員助理收押 夫企圖尋短
（取自柯志恩臉書）
本報綜合報導
檢調偵辦美濃大峽谷案有重大進展，橋頭地檢署指揮調查局高雄市調處偵辦，廿八日兵分多路，再度搜索曾陪同國民黨立委柯志恩會勘非法盜採砂石地點的無黨籍議員朱信強助理石麗君及其丈夫住處，懷疑仍有共犯，訊後將石女向法院聲押禁見獲准，不過，驚人的是，石女丈夫竟趁機喝清潔劑尋短，幸好眼尖調查局幹員查有異狀，緊急將石女丈夫送醫。
檢調在九月中旬發動首波行動時，當時訊後將石麗君跟她丈夫依廢棄物清理法，分別以一百萬元和八十萬元交保，案情經過一過多月來調查，專案小組已釐清案情輪廓。
檢調廿八日突然回馬槍再度約談石麗君夫妻，石麗君在透天厝住處被檢調帶走時，她的丈夫藉故上完廁所後，突然趁機溜上樓，機警的調查官察覺有異，擔心他要滅證，立刻一個箭步衝了上去，石妻丈夫在頂樓打開地上的清潔劑往嘴裡倒，調查官立刻制止，也火速將他送往旗山醫院救治，經醫院急救後，石妻丈夫目前健康狀況穩定，但為了安全起見，醫生仍建議留院觀察。
美濃區成功、新吉洋段多處農地及國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少四大坑洞宛如「大峽谷」。這起涉及非法挖土、廢棄物回填、土地權責與環境復育等多重問題的「美濃大峽谷盜採」爭議，不但牽動司法偵辦，政策落實與制度漏洞，還混雜了藍綠在高雄地方政治的攻防與角力，甚至可能影響二０二六年高雄市長選舉。
橋頭地檢署檢察長張春暉於九月十六日率隊前往美濃盜採現場及和山光電案現場勘查，強調將持續追查環保犯罪，近期辦理和山光電案、大樹區統嶺段案及美濃區案等案，共羈押十九名被告、扣押卅八台開挖及砂石車、查扣現金逾二千萬元，其中美濃大峽谷共羈押十一人，案件依《組織犯罪條例》偵辦，持續溯源金流、追查幕後集團。（珍惜生命，請打一九九五）
