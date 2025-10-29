美濃大峽谷案鬧出命危！地主丈夫拒捕竟喝下「疑農藥液體」 石麗君羈押禁見

高雄「美濃大峽谷」盜採砂石案，橋頭地檢署27日搜索涉案地主之一的議員朱信強前特助石麗君住處，不料石麗君的巫姓丈夫竟拒捕，衝上頂樓喝下疑似農藥的不明液體，檢調人員即將他送往旗山醫院急救，目前仍緊急救治中。

石麗君是高雄市議員朱信強前特助，日前還跟隨國民黨立委柯志恩前往美濃大峽谷現場勘查，不過隨後被發現她就是涉案地主之一，因此被朱信強開除。橋頭地檢署在9月14日傳喚石麗君和其巫姓丈夫，分別以100萬元及80萬元交保，並限制住居。



廣告 廣告

根據報導指出，檢調依發現的新事證，27日上午前往石麗君高雄住處執行第3波搜索，而巫男卻情緒激動拒捕，趁隙溜上樓，甚至喝下疑似農藥的不明液體，意圖以自傷方式阻止被檢調帶回，調查人員發現後立即將他送醫急救，目前仍情況危急。

而石麗君則是被檢調人員帶回，據悉，檢調查出石麗君涉花費上千萬元，僱用人頭承租土地以開挖砂石，檢察官訊問後認為她涉犯《廢棄物清理法》等罪嫌疑重大，再向法院聲請羈押禁見，28日法官裁定獲准，可抗告。

自殺防治標語

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

