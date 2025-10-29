美濃大峽谷案 女地主收押 夫拒捕送醫

橋頭地檢署偵辦美濃大峽谷案件，檢察長張春暉（前）9月16日帶隊到石麗君購入的美濃成功段470地號等土地現勘。（本報資料照片）

橋頭地檢署偵辦高雄「美濃大峽谷」盜採案，掌握涉案女地主石麗君及丈夫巫清文，疑涉嫌花上千萬元雇工開挖盜採的新事證，27日指揮調查局「回馬槍」二度搜索、拘提石、巫2人，檢方複訊後，因石女對於異常金流交代不清，28日以石女涉犯《組織犯罪條例》、《廢棄物清理法》等罪嫌疑重大，且與共犯有勾串之虞，當庭逮捕，並聲押禁見獲准。

至於石女丈夫巫清文，在調查官拘提時疑拒捕，藉故躲在頂樓鴿舍喝下不明藍色液體，被送醫急救，目前在加護病房觀察。檢調將等巫男出院，再傳喚他到案說明。

石麗君原為無黨籍高雄市議員朱信強特助，在立委柯志恩揭發「美濃大峽谷」盜採案後，石女一度以議員特助身分，陪同柯到現場會勘，後來石被爆出也是地主之一，朱隨即將她開除。

據指出，石去年購入美濃成功段470、470-1地號農地，開挖6公尺深坑洞，遭高市府裁罰100萬元；今年1月坑洞擴大，9月更回填成廢棄物小山丘，嚴重破壞環境。

橋檢9月14日以涉嫌在美濃地區非法盜採土石，造成地景嚴重破壞為由，將石、巫及王姓承租人等4人傳喚到案，複訊後諭知石女100萬元、巫男80萬元交保，另王男等2人遭聲押禁見獲准。

但專案小組持續追查發現，石女名下共2300坪土地，除濫採農地土石外，恐涉及回填廢棄建材，初步掌握石曾砸上千萬元雇人承租土地與開挖盜採等新事證，懷疑她為幕後主使者之一。

檢調27日二度赴石女高雄住處執行搜索，並拘提石女及丈夫巫男，巫男開門時聲稱「太太在房間穿衣服」，隨即趁隙上頂樓，之後石女表示「老公可能在樓上餵鴿子」，調查官在頂樓鴿舍驚見巫男疑似已喝下不明液體、咳嗽不止，立刻將他送醫急救。

橋檢指出，偵辦美濃大峽谷案迄今已羈押12人，查扣至少15輛怪手與重型機具，及現金逾2000萬元，將持續追查金流與幕後共犯，查明是否有公務員涉及官商勾結。

