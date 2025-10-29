美濃大峽谷案 女地主收押 夫拒捕送醫
橋頭地檢署偵辦高雄「美濃大峽谷」盜採案，掌握涉案女地主石麗君及丈夫巫清文，疑涉嫌花上千萬元雇工開挖盜採的新事證，27日指揮調查局「回馬槍」二度搜索、拘提石、巫2人，檢方複訊後，因石女對於異常金流交代不清，28日以石女涉犯《組織犯罪條例》、《廢棄物清理法》等罪嫌疑重大，且與共犯有勾串之虞，當庭逮捕，並聲押禁見獲准。
至於石女丈夫巫清文，在調查官拘提時疑拒捕，藉故躲在頂樓鴿舍喝下不明藍色液體，被送醫急救，目前在加護病房觀察。檢調將等巫男出院，再傳喚他到案說明。
石麗君原為無黨籍高雄市議員朱信強特助，在立委柯志恩揭發「美濃大峽谷」盜採案後，石女一度以議員特助身分，陪同柯到現場會勘，後來石被爆出也是地主之一，朱隨即將她開除。
據指出，石去年購入美濃成功段470、470-1地號農地，開挖6公尺深坑洞，遭高市府裁罰100萬元；今年1月坑洞擴大，9月更回填成廢棄物小山丘，嚴重破壞環境。
橋檢9月14日以涉嫌在美濃地區非法盜採土石，造成地景嚴重破壞為由，將石、巫及王姓承租人等4人傳喚到案，複訊後諭知石女100萬元、巫男80萬元交保，另王男等2人遭聲押禁見獲准。
但專案小組持續追查發現，石女名下共2300坪土地，除濫採農地土石外，恐涉及回填廢棄建材，初步掌握石曾砸上千萬元雇人承租土地與開挖盜採等新事證，懷疑她為幕後主使者之一。
檢調27日二度赴石女高雄住處執行搜索，並拘提石女及丈夫巫男，巫男開門時聲稱「太太在房間穿衣服」，隨即趁隙上頂樓，之後石女表示「老公可能在樓上餵鴿子」，調查官在頂樓鴿舍驚見巫男疑似已喝下不明液體、咳嗽不止，立刻將他送醫急救。
橋檢指出，偵辦美濃大峽谷案迄今已羈押12人，查扣至少15輛怪手與重型機具，及現金逾2000萬元，將持續追查金流與幕後共犯，查明是否有公務員涉及官商勾結。
※珍惜生命。安心專線1925
其他人也在看
碧潭2女命案辯論終結！ 檢認陸配「惡性重大」應判無期徒刑
檢方表示，簡女案發後離開現場時步履穩健，無水滴泥濘，還為自己撐傘遮陽，且還能處理轉帳等程序，加上即使白男多次詢問2女的行蹤，但簡女卻依然要公婆下跪道歉看起來毫無悔意，認為簡女犯後會自首，是因為不得已，實際上並非真誠悔悟。另，檢方也指出，根據鑑定報告，簡女的...CTWANT ・ 10 小時前
10年前割毀國旗獲無罪！10年後被逆轉判刑 法官：毀損國旗形同侮辱國家
2015年間，「台灣國成員」陳儀庭、陳妙婷、劉珮瑄等人，於2015年10月10日雙十國慶時，在新北市中正橋上，以美工刀、剪刀割毀懸掛在橋上的的數10面國旗，被依工三損壞國旗罪起訴。新北地方法院簡易庭判處3人各拘役20天，新北地院二審改判無罪。不過高等法院認侮辱國旗有違憲之虞，裁定停止審判並聲請釋憲，日前憲法法庭裁定重新審判，高院29日改判3人各拘役15天，得易科罰金。全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年度冬季農游盛會 從美濃白玉蘿蔔季開始
美濃地理環境及氣候條件得天獨厚，一年四季都蘊藏了豐富的農作物，經過十幾年來的努力，鮮甜脆口的白玉蘿蔔成為美濃地區的冬季特產，每年白玉蘿蔔產季一到，就會湧入大批遊客採購或親採蘿蔔，今年白玉蘿蔔種植面積約二百公頃，藉由這次活動整合觀光行銷，經由智慧農業來串連生產到體驗活動，也讓產銷資訊更透明，帶動地方產值，成為高雄地區發展農遊體驗的最佳榜樣。(見圖)主辦單位今(卅)日說明，美濃白玉蘿蔔季成功的在美濃種植菸葉的時代結束後，銜接起地方產業經濟命脈的任務，將地方過去採菸葉的景象，也變成了現在一家老小在田裡和樂拔蘿蔔的畫面；此外，高市府農業局輔導美濃農會，透過供應農民優質種子，精準控制生產面積，並藉由秋冬時節辦理白玉蘿蔔季，整合觀光行銷，帶動地方產值，加上紅豆、敏豆及番茄等合稱「冬裡 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
「大峽谷」連環爆 經部預告修法重罰盜採砂石! 最重可處無期徒刑、罰金1億
大規模盜採砂石「大峽谷」案件連環爆，不肖人士藉此牟取不法利益，不僅嚴重破壞環境景觀，更危及公共安全，現有罰則顯難有效嚇阻違法行為，但經濟部今天預告推動修正「土石採取法」第36條，針對陸域未經許可採取土石情形加重處罰，可直接沒入機械設備，最重可重罰1億元、並處無期徒刑。太報 ・ 10 小時前
盜採砂石拒繳罰鍰 屏東分署展鐵腕查封拍賣土地
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 南部地區連續爆發農地被盜採砂石、回填廢棄物的驚人案件，行政執行署屏東分署為有效遏止這種不法現象，對因盜採砂石拒繳罰鍰的民眾施展鐵腕，查封土地、不動產，2名欠繳民眾趕忙先繳部分罰鍰，另1名拒繳許姓民眾則將被拍賣被查封的土地。 2名土地所有權人違反土石採取法規定，未經許可擅自於所屬土地開採土石，經移送機關屏東縣政府水利處...匯流新聞網 ・ 10 小時前
美濃大峽谷案羈押議員前特助 藍高市黨部澄清「非本黨」
橋頭地檢署偵辦美濃大峽谷案有重大進展，檢調27日到地主石麗君住家拘提搜索，坦然配合調查。未料，其夫巫男疑喝下農藥拒捕，緊急送醫仍命危。石女訊後遭檢方聲押獲准，裁定羈押禁見。然而，部分媒體報導卻將石女稱為「藍營議員助理」，引發國民黨高雄市黨部不滿嚴正抗議，早已澄清「非本黨」。對於此案，立委柯志恩則「沒有回應」。中時新聞網 ・ 1 天前
經部預告修正土石採取法 增刑責遏止盜採謀利行為
（中央社記者曾智怡台北30日電）經濟部今天預告修正「土石採取法」第36條，針對陸域未經許可採取土石情形加重處罰，結合提高行政罰並增訂刑責，以遏止盜採謀利、破壞環境的不法行為，最高可處無期徒刑並科罰金新台幣1億元。中央社 ・ 10 小時前
美濃大峽谷案新進展！檢再度約談石麗君夫妻 他竟喝農藥拒捕
檢調於上月針對美濃大峽谷案發動首波的搜索行動，石麗君與其丈夫當時依涉犯廢棄物清理法，分別裁定100萬、80萬元交保，沒想到全案在經過一個月的調查以後，案情有了重大發展，檢調也於10月27日再度前往石麗君住處並約談石麗君夫妻。然而，在石麗君被檢調帶走時，其丈夫卻突然...CTWANT ・ 1 天前
美濃白玉蘿蔔季熱鬧登場 親子拔蘿蔔體驗食農樂趣
鮮甜脆口的白玉蘿蔔是美濃地區的冬季特產，每年產季一到，就會湧入大批遊客採購或親採蘿蔔，今年白玉蘿蔔種植面積約200公頃，藉由整合觀光行銷，經智慧農業來串連生產到體驗活動，也讓產銷資訊更透明，帶動地方產值，成為高雄地區發展農遊體驗的最佳榜樣。品觀點 ・ 1 天前
【公告】凌巨董事會通過114年度第三季合併財務報告
日 期：2025年10月30日公司名稱：凌巨(8105)主 旨：凌巨董事會通過114年度第三季合併財務報告發言人：陳力文說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/302.審計委員會通過日期:114/10/303.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,467,3565.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):351,3846.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(157,052)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(220,224)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(249,418)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(249,418)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56)11.期末總資產(仟元):10,689,78712.期末總負債(仟元):3,001,33413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,688,45314.其他應敘明中央社財經 ・ 11 小時前
美濃大峽谷案 石姓被告依組織犯罪條例羈押
[NOWnews今日新聞]橋頭地檢署偵辦高雄市美濃區成功段農地遭不法集團大範圍盜採土石回填廢棄物，違反廢棄物清理法等案件，其中，交保的石姓被告，經查獲新犯罪事證，涉嫌花費上千萬元僱人承租土地並開挖，經...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
兒虐案判無期或10年以上「不可假釋」！政院拍板刑法修正草案
行政院會今（30）天拍板「中華民國刑法」部分條文修正草案，行政院長卓榮泰在會中表示，本次修法，就故意殺人及兒虐案件，在被告經法院判決處無期徒刑或有期徒刑逾10年的情形，不可假釋，以嚇阻此類型犯罪，彰顯社會公義。中時新聞網 ・ 16 小時前
環宇-Ky連拉兩根紅K棒 今又大漲8.6% 這檔9月年增89.27%可布局
光通訊股延續昨日強勢，今(29)日持走強，受惠於AI算力需求強勁、輝達 (NVDA-US)GTC DC大會舉行，加上經濟部近日將向行政院報告矽光子(CPO) 國家隊規劃，目標 2028 年達成供應鏈自主，買盤集中湧入族群類股。包括環宇- KY(4991)繼昨日漲停後，今又大漲近9%，聯亞(3081)也拉尾盤大漲9.29%，逼近漲停。光聖(6442)也再一次挑戰千金關卡，9月的跌勢明顯是壓低吃貨。環宇- KY(4991)9月營收2億429萬元，月增率13.43%，年增率6.11%，是股價飆漲的底氣，除了環宇-KY、光聖、聯亞等光通訊股外，外溢效果還會到哪檔股票？理財周刊 ・ 1 天前
凌晨酒駕被逮！周孝安涉犯《公共危險罪》 北檢今火速起訴
即時中心／高睿鴻報導知名藝人周孝安近日驚傳酒駕醜聞，他於10月24日凌晨4點左右，準備靠左停車時因未打方向燈，吸引員警上前盤查；結果發現周渾身都是濃厚酒氣，立即對其酒精呼氣測試，結果竟發現，其酒精吐氣濃度值達每公升0.28毫克，超過酒駕標準。警方當場依現行犯逮捕，並且，周孝安也在被移送北檢後認罪；檢方今（30）天依《公共危險罪》，火速對其提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。民視 ・ 19 小時前
川習會釜山登場 握手寒暄揭開序幕
（中央社釜山30日綜合外電報導）美國總統川普與中國國家主席習近平今天抵達韓國釜山金海空軍基地（Gimhae Air Base），兩人在鏡頭前握手寒暄，為即將展開的高層會談揭開序幕。中央社 ・ 18 小時前
碧潭誘2女溺斃案！ 陸配庭上淚稱「女兒希望我把事實說出來」
簡女回憶道，老公以及小姑每月都會固定來看她，公婆也有來看她，且她對家人來會見的日期記得相當清楚，並表示公婆也會帶喜歡吃的菜以及水果，婆婆也會要她「不要想太多以前的事情」，說到這裡簡女也啜泣表示對家人很抱歉。今日開庭期間，國民法官詢問簡女為何在案發當天，女...CTWANT ・ 15 小時前
發文挺林岱樺被罵翻！林佳龍出面說明：支持她捍衛自己的權利
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導身兼正國會掌門人的外交部長林佳龍，昨夜突然發文力挺民進黨立委林岱樺，喊話高雄人支持林「不貪不取」，引發許多網友留下...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
南市登革熱4型病毒全出現 避免重複感染出國旅遊防蚊不可少
南市衛生局統計，截至10月29日止，台南市登革熱確診病例計19例，其中境外16例，本土3例，包括4種血清型別，且均來自東南亞地區。依據流行病學資料顯示，重複感染不同血清型別將增加重症的機率，因此，民眾出國旅遊仍應防範感染登革熱。南市衛生局表示，近年氣候暖化，東南亞地區登革熱疫情日趨嚴重，病例數屢創新自由時報 ・ 16 小時前
高雄男酒駕拒檢還嗆警「把你調六龜」 警當場扣車逮人送辦
警方凌晨4時許接獲通報，指成功二路與新光路口有轎車行駛不穩，警方獲報後前往調查，果然在成功二路與海邊路口發現吳男所駕駛車輛，其停等紅燈時方向燈忽左忽右，警方連忙將他攔下。員警發現吳男身上滿是酒味，要求他進行酒測，吳男卻行徑囂張、拒絕配合，一度以要抽菸為由脫...CTWANT ・ 18 小時前
涉高雄美濃「大峽谷」案 議員前特助石麗君收押
（中央社記者張已亷高雄29日電）高雄美濃區遭大範圍盜採土石回填廢棄物，無黨團結聯盟籍高雄市議員朱信強前特助石麗君與巫姓丈夫涉案，2人9月遭拘提訊後交保。橋頭地方法院昨晚裁准羈押石女，巫男稱因飲用不明物品住院治療中。中央社 ・ 1 天前