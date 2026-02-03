美濃大峽谷案「盜採+濫倒」12人遭起訴 前議員特助石麗君遭求刑2年

高雄「美濃大峽谷」盜採土石案，橋頭地檢署偵查終結，發現非法回填廢棄物高達14萬噸，不法獲利超過2億，依違反《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》等罪，將前議員特助石麗君等12人起訴，其中呂姓主謀遭求刑4年、石麗君遭求刑2年；石麗君丈夫巫清文查無犯罪證據，因此不起訴處分。

回顧整起案情，呂姓主謀自2017年起陸續承租美濃區成功段多筆農地，用挖土機盜採砂石，挖到一定深度時，呂姓主謀再請人載運營建廢棄物回填。檢方調查，粗估非法回填體積高達14萬餘公噸，加上盜採砂石獲利以及向清運業者收取的費用，至少有2億元不法獲利。

廣告 廣告

石麗君也是投資地主之一，她在取得土地所有權後，便以假租約作掩護規避查緝。接著透過議員特助身分，向警方申請砂石車通行證，掩護盜採、濫倒集團通行農地，同時掌握回填進度、出面排解施工糾紛，扮演關鍵角色。

不肖業者盜採濫挖，導致出現多個巨大坑洞，被稱為「美濃大峽谷」。圖／台視新聞（資料畫面）

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

「藝識流」學員被施暴餓3天昏倒死亡 創辦人、3名護法遭起訴

台南營建廢棄物亂倒！涉不法獲利2865萬 檢方偵結起訴102人

南韓前總理韓悳洙涉內亂罪 遭判23年有期徒刑當庭收押