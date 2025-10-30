美濃大峽谷案》邱議瑩要柯志恩：別裝教授講尖酸話 出來面對！

民進黨立委邱議瑩。 圖：金大鈞／攝

[Newtalk新聞] 民進黨立委邱議瑩今（30）日針對「美濃大峽谷」爭議再度發聲，她點名國民黨立委柯志恩應出面說明清楚，並強調若有媒體或政治人物持續影射、抹黑，她將依法提告，正告外界勿再散播不實指控。

邱議瑩指出，該事件牽涉的地主及挖掘行為背後，已有不法集團的輪廓逐漸浮現。她說，柯志恩委員曾與涉案議員助理一同前往現場視察，「昨天某報甚至刻意將柯委員的照片打馬賽克，這到底是什麼樣的狀況？」她呼籲柯志恩應主動說明，並要求檢調持續深入追查、依法究辦，將不法份子繩之以法。

針對有媒體影射地主背後涉案者為邱議瑩與高雄市長陳其邁，邱嚴正駁斥，「這樣的抹黑完全無中生有，若再有不實指控，我一定提告！」她強調，昨晚某電視節目上仍有人公然指控她「涉入五大弊案中的三大弊案」，她將提起法律行動，「我要在此一併正告大家，勿往勿縱！」

談及柯志恩個人，邱議瑩語氣強硬地表示：「尖酸刻薄的話不用講太多，不用把自己包裝成像一個教授，但嘴巴裡講出來的話卻是尖酸刻薄。」她強調，民進黨從未派出「蓮霧或西瓜」與柯志恩競選，始終視她為可敬的對手，「我們面對這樣的對手，每一個人都是戰戰兢兢、謹慎努力往前行。」

邱議瑩最後呼籲，選戰應該「光明正大、君子之爭」，不要靠抹黑、謠言來製造對立，「收起那個尖酸刻薄的嘴臉，大家好好來拼一場選戰。」

