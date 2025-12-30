美濃大峽谷機具法拍 進帳1225萬

橋頭地檢署偵辦高雄美濃、大樹盜採砂石及違法棄置廢棄物案件，查扣挖土機與砂石車等14輛重型機具，檢方日前舉辦「偵查中變價拍賣會」，最終順利拍出其中11輛，總拍定金額達新台幣1225萬元。

這起「美濃大峽谷」案件衍生的拍賣會，由橋檢「偵查中變價小組」辦理，主任檢察官陳竹君、蔡杰承及多名檢察官共同擔任拍賣官執行，由於扣案機具多為Volvo、Komatsu（小松）等知名品牌，且保養狀況良好，吸引多組買家競標，現場喊價熱烈。

橋檢表示，全案起因於不肖業者覬覦美濃地區優質砂石利益，無視國土保育規範，非法大規模開挖盜採砂石，並傾倒廢棄物，造成現地形成深達數層樓高的巨大坑洞，遭地方民眾諷刺為「美濃大峽谷」，不僅破壞生態環境，也威脅周邊居民安全。

橋頭地檢署自民國114年7月啟動「護土專案」，指揮專案小組在美濃、大樹等地強力查緝非法棄置及盜採砂石行為，截至目前已羈押涉案人數超過20人，並當場查扣挖土機、砂石車等犯罪工具，以阻斷非法砂石產業鏈。

檢方指出，考量扣押的挖土機、砂石車等重型機具若長期露天停放，容易生鏽、損壞及折舊，影響價值，因此依法啟動「偵查中變價」程序，將犯罪工具轉換為現金保全，以維護扣押物價值，後續將依偵審結果處理。

此次拍賣標的物包括多輛挖土機及大型砂石車，經過多輪激烈競價，最終11輛順利拍定，總拍定金額達1225萬元。橋檢強調，透過此次拍賣，不僅有效保全犯罪工具價值，也實質剝奪犯罪人的非法利益，展現檢方打擊盜採砂石及環境犯罪的決心與效率。