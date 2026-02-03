美濃大峽谷檢偵結求刑2至4年 網友酸爆：2億關4年划算啦

高雄「美濃大峽谷」偵辦歷時半年，橋頭地檢署今（3）日依違反《廢棄物清理法》等罪嫌起訴女地主石麗君等12人，並具體求處石女2年、共同投資人呂啟田4年有期徒刑。消息一出，隨即在PTT引發熱烈討論，不少網友質疑「2億關4年，划算」、「到底哪個黨的議員特助啊」、「沒有半個官員有事，笑死」。

美濃大峽谷案發生地。 （圖／中天新聞）

據檢方調查，呂啟田與石麗君自2017年10月起合資承租美濃區成功段470號、470-1號等多筆農業用地。石女於去年6月取得土地所有權後，隨即與王國正簽訂虛假租賃契約，企圖規避執法查緝。

起訴新聞一出引發網友們熱烈討論和回應。（圖／翻攝自PTT）

起訴書指出，王國正涉嫌指揮挖土機具進行砂石盜採販售作業，待開挖深度超過5公尺形成巨大坑洞後，再由呂啟田負責聯繫清運業者，將營建廢棄物載運至現場進行回填。檢方初步估算非法回填總量高達14萬餘公噸，不法獲利至少達2億元。石麗君更利用其市議員特助的身分，協助掩護盜採及濫倒行為。

橋頭地檢署表示，本案偵辦期間共羈押12名嫌犯，查扣怪手與重型機械設備至少15輛，另扣押現金超過2000萬元，檢方強調目前仍在持續追查資金流向及幕後共犯結構，並深入調查是否有公務人員涉及官商勾結情事，石女疑似投入上千萬元資金僱工進行開挖盜採作業，全案不排除有更多共犯尚未曝光。

起訴新聞一出引發網友們熱烈討論和回應。（圖／翻攝自PTT）

相關新聞一出，被轉發至PTT八卦版，因發網友熱烈討論回應；不少人留言諷刺「才2至4年，賺爛」、「求刑才2年，經過鬼島法官，大概可以易科罰金，連關都不用關吧」、「那個議員？」、「垃圾民代特助跟業者」、「4年換2億我一定挖爆」、「沒有半個官員有事，笑死」、「斷點就到這裡了」。

