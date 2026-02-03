美濃大峽谷盜挖案偵結 議員前助理等十二人遭求重刑

美濃大峽谷盗採案偵結，議員前助理遭求重刑。 圖：檢方提供

橋頭地檢署偵辦高雄「美濃大峽谷」盜採土石案，發現非法回填廢棄物高達十四萬噸，不法獲利高達二億多，全案三日經檢方偵查終結，依違反廢棄物清理法和組織犯罪條例等罪，將議員前石姓女助理等十二人提起公訴，並建議法院從重量刑。

檢方調查，呂姓男子於二Ｏ一七年十月間起，涉嫌主導和指揮盜採砂石和非法回填、堆置廢棄物犯罪集團，並事先大量購買或實質掌控美濃區成功段等多筆農地，進行盜採販售，再向載運營建業司機，收取傾倒費用，牟取鉅額不法利益。

廣告 廣告

檢方指出，呂男於二Ｏ二四年六月透過王姓男子與議員的石姓前助理簽訂假租賃契約，以一千六百萬元取得石婦成功段四七Ｏ號等農地，涉嫌駕駛挖土機破壞農作物，並盜採砂石形成坑洞後，再由運輸業者回填廢棄物。

辦案人員也發現，前石姓助理也另外向警方申請砂石通行證，以掩護業者開車回填廢棄物外，呂男另自去年二月起，向每輛貨車收取六百元至一千五百元不等費用。

檢方調查發現，呂等人共傾倒廢棄物高達十四萬噸，呂男和石婦共不法獲利二億四千多萬元。檢方依廢棄物清理法起訴石婦等十二人，同時審酌呂姓男子長期主導犯罪集團，犯罪情節重大，對國土及環境造成難以回復之損害，且犯罪所得高達二億多元，建請法院從重量處四年以上有期徒刑；石婦明知不法仍參與犯罪集團運作，行為時是議員助理身分，申請砂石車通行證交給呂啟田及運輸業主旗下司機使用，與盜採土石集團配合在農地回填廢棄物，且犯後態度不佳，請量處二年以上有期徒刑。