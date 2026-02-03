美濃大峽谷盜採案偵結 橋檢起訴12人 19

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

橋頭地檢署指揮專案小組偵辦高雄市美濃區農地盜採砂石案，查獲市議員朱信強前特助石麗君等人盜採砂石及回填廢棄物，去年9月被橋檢聲押禁見獲准，橋檢歷經4個多月偵辦，日前依廢棄物清理法等罪嫌起訴石麗君等12人。

檢方起訴指出，嫌犯呂啟田自106年10月起，主導並指揮盜採土石並非法回填、堆置廢棄物之犯罪集團，先大量購買或實質掌控高雄市美濃區成功段第 470號等多筆農地，非法盜採土石販售，再向載運營建廢棄物之司機收取傾倒費，進行非法回填廢棄物方式牟取鉅額不法利益。

石麗君君是本案土地投資地主，亦為議員朱信強前助理，其明知被告王國正是受呂啟田指揮從事盜採土石及回填廢棄物之人，仍為牟取暴利，於113年6月間，以新台幣1600萬元取得本案農地所有權，再由呂啟田提供假租賃契約範本，由石麗君與王國正簽訂，作為應付公務機關查緝之掩護文件。

由王國正駕駛挖土機破壞原有農作物並盜採土石，販售牟利；再於坑洞形成後，自114年2月起，由呂啟田聯繫謝姓、李姓、莊姓等運輸業者，指揮數十名司機，載運未經合法處理之混合土石、營建廢棄物至本案土地非法傾倒回填。

為確保犯罪行為順利進行，石麗君另向警方申請砂石車通行證，交由呂啟田轉交各運輸業者使用，並確認回填進度，協助排除施工爭議。呂啟田並指示王國正向每輛傾倒廢棄物之車輛收取600元至1500元不等的費用。

檢方查獲高雄市美濃區成功段第470、470─1號土地，非法回填廢棄物體積即達 14萬餘噸，依查扣金流及回填數量推估犯罪所得，被告呂啟田、石麗君於本案土地非法盜採土石並回填廢棄物，共獲取不法所得約1億6402萬餘元；另呂啟田於成功段第1045、1047、1052號等地號不法獲利所得約7938萬餘元，相關財產均已依法扣押。

檢察官依廢棄物清理法起訴石麗君等12人，同時審酌呂啟田長期主導犯罪集團，犯罪情節重大，對國土及環境造成難以回復之損害，且犯罪所得高達2億多元，建請法院從重量處4年以上有期徒刑；石麗君明知不法仍參與犯罪集團運作，行為時是議員助理身分，申請砂石車通行證交給呂啟田及運輸業主旗下司機使用，與盜採土石集團配合在農地回填廢棄物，且犯後態度不佳，請量處2年以上有期徒刑。

由於本案尚有其他共犯在外，本案組織結構嚴謹，為免石麗君與尚未查緝到在外共犯聯絡、進行勾串，建請羈押並禁止接見通信。

