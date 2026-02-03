美濃大峽谷盜採案起訴12人！非法回填14萬噸廢棄物 主嫌求刑4年

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

高雄美濃大峽谷農地盜採砂石案經過橋頭地檢署4個多月偵辦，近期偵結，發現非法回填廢棄物高達14萬噸，不法獲利高達2億多萬元，依違反《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》等罪嫌，對市議員前特助石麗君等12人提起公訴，並求處主嫌呂啟田與石麗君各有期徒刑4年與2年。

橋檢對市議員前特助石麗君等12人提起公訴，並求處主嫌呂啟田與石麗君各有期徒刑4年與2年。（圖／柯志恩臉書）

檢警調查指出，被告呂啟田自2017年10月起，陸續承租美濃區成功段多筆農地，石麗君也是投資地主之一。呂男於2024年6月透過王國正與石女簽訂「假租賃合約」，以1600萬元取得石女位於成功段470號的農地，以規避查緝。

檢方表示，王國正事後負責調度挖土機開挖砂石，呂男隨後則指揮清運業者將各地工地的營建廢棄物載運至該塊土地非法回填，再向載運業司機收取傾倒費用。另外，石麗君透過議員特助身分，向警方申請砂石車通行證，以掩護業者開車盜採、濫倒廢物，載運砂石與廢棄物的車輛因此得以頻繁進出該區域農地。

檢方進一步指出，集團除了將盜採砂石對外販售牟利，也向清運業者收取每車600元至1500元的回填費用，粗估非法回填量高達約14萬公噸，整體不法獲利至少2億元。

橋檢經過4個月的偵辦，考量該集團長期、有組織進行盜採與濫倒，嚴重破壞環境，依《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》等罪起訴12人，檢方痛批呂啟田犯罪情節重大，對國土及環境造成難以回復的損害，且犯罪所得高達2億多元，而石麗君身為議員助理，明知不法仍參與犯罪集團運作，且犯後態度不佳，因此對呂啟田與石麗君分別求處有期徒刑4年與2年，其餘被告則由法院依法量刑。

