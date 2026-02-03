美濃大峽谷盜採砂石 高市府祭科技執法、重罰送辦、促修法

美濃大峽谷偵結起訴，地主及業者12人遭起訴。（本報資料照片）

美濃大峽谷農地盜採砂石案今（3）日偵結起訴，高市府挨批反應慢半拍、無作為。對此，高市府強調，對於相關違法案件一律依《土石採取法》重罰，並主動函送地檢署偵辦，絕無寬貸。另整合各局處權管法令及行政作為，採取多項精進作為，包括強化科技執法、重罰送辦、促修法，並持續監測，嚇阻不法集團。

針對橋頭地檢署偵結起訴美濃農地盜採砂石案，高市府表示，本案是去年市府主動稽查移送，發現美濃區成功段土地遭回填土方夾雜混凝土塊、磚塊、廢塑膠等廢棄物，犯行明確，已違反廢清法第36條規定，即裁處行為人各300萬元罰鍰，並要求清除復原，市府亦主動移送地檢署偵辦，並提供相關事證、物證，感謝檢調速查嚴辦，將涉案人士移送法辦。

廣告 廣告

高市府強調，對於違規破壞環境之行徑，絕對查辦到底，藉由與中央建立聯合之稽查平台，持續監測，嚇阻不法集團。

高市府經發局指出，對於美濃盜採案件市府全數皆依土石採取法重罰，並主動函送地檢署偵辦，絕無寬貸。市府於民國114年9月1日召開「研商遏止本市美濃區農地盜採土石精進措施會議」，立即成立本府快速反應聯合稽查群組，府級副祕書長負責督導，並整合各局處權管法令及行政作為，採取多項精進作為。

經發局指出，接獲民眾1999檢舉或各單位通報疑似盜採地點，24小時內相關局處辦理聯合稽查。交通局增加公告美濃區大型車禁行路段。警察局增購監視器，強化科技執法，加強攔截取締行駛禁行路段大型車。

經發局說，本局、農業局及地政局每周聯合巡查農地盜採熱區，是否存在盜採初期設置黑網或圍籬等非農業設施。另外，每周派員巡查經濟部提供衛星影像變異點，確認是否存在非法盜濫採土石情事。

經發局強調，因現行土石採取法規範難以遏制新型態犯罪集團盜採行為，經發局113年10月即已函請中央主管機關經濟部地礦中心，增列盜採土石刑事責任、加嚴行政罰及強制扣押機具。114年3月再度拜會中央。經濟部114年10月30日辦理土石採取法第36條修正草案公告預告，擬提高罰鍰上限為新臺幣1000萬元及調整沒入機具時點為裁處當下等，並明定刑事責任。修法草案已進入行政院審議作業中，本局將持續促請中央加速土石採取修法工作，以有效嚇阻不法行為。

高市府再次重申，任何破壞國土、違背公共利益的犯罪行為，絕對嚴懲嚴辦，絕不寬貸。市府已聯手檢調，建立聯繫管道並進行大規模掃蕩，合力查處盜採違法行為。

更多中時新聞網報導

蔡佩軒越南行驚魂 慶生竟成意外住院

太依賴AI成情緒出口 恐更孤獨

詹雅雯差點和康康湊一對