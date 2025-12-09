美濃大峽谷翻版！新北三峽 2,000 坪農地慘遭倒廢瀝青 插角里長遭羈押禁見調查中

【警政時報 徐煜勝/新北報導】新北市三峽區 一塊位於插角里的 2,000 坪農地，日前遭人傾倒約 300 立方公尺的廢瀝青，地貌被破壞得宛如「小型大峽谷」，引發地方震驚與憤怒。

新北市三峽區插角里里長劉添財遭檢警帶回偵辦。（記者徐煜勝翻攝）

檢警近日根據情資展開調查，懷疑這起違法傾倒案由該里里長──劉添財轉介清運業者所為，被稱為「環保蟑螂」。上週三峽警分局同步搜索劉男住處、辦公室及相關業者，並帶回多人偵訊。經新北地檢署複訊後，法院已批准羈押禁見。

根據調查，這片受污染的土地位於三峽插角的山區，當地居民指出，瀝青傾倒與當地用來施工暗鞍路的某營造公司有關。新北市農業局在接獲檢舉後查緝，認定此行為違反水土保持計畫，除重罰 30 萬外，也已責令限期移除廢棄物。

此外，被約談到案的朱姓營造公司負責人坦承，是透過劉男轉介處理廢瀝青。工地主任也透露，當時他曾試圖拒絕，但在劉男壓力下，不得不配合傾倒。這些供詞將成為調查關鍵。

當地居民對此感到極度憤慨。他們表示，若任由類似廢棄物傾倒行為不受懲處，不僅破壞農地生態，也嚴重危害水土保持與環境安全。環保人士呼籲政府與環保單位加強巡查機制，同時要求追究所有相關責任人。

