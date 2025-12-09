美濃大峽谷翻版！2千坪農地遭倒廢瀝青 三峽里長成環保蟑螂
新北檢警日前接獲情資，三峽插角里1塊2000坪遭人傾倒大量廢瀝青，造成嚴重污染，幾成高雄美濃大峽谷的翻版，檢警蒐證後確認轉介業者違法傾倒廢瀝青的環保蟑螂就是插角里長劉添財，上週指揮三峽分局前往劉男住家、辦公室及2家業者，並將3人帶回偵訊並依《廢棄物清理法》、《國土法》等移送新北檢，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。
據悉，遭傾倒廢瀝青的農地位於三峽插角山區，占地約2000千坪，但遭廢棄的瀝青多達300立方公尺，當地里民指控違法傾倒的是施作里內暗鞍路工程的營造公司，新北市農業局接獲檢舉後前往查緝，認定違反水土保持計畫，重罰30萬並要求限期移除。
當地居民還向媒體投訴，業者之所以膽大妄為，是因為有環保蟑螂轉介，案經媒體披露後，新北檢1日主動分案調查，於4日指揮三峽分局發動搜索，約談劉男及業者數名到案說明，涉案營造公司朱姓負責人到案後坦承透過劉男轉介；工地主任也向檢方供稱，因察覺有異，原本不願傾倒，卻反遭劉男施壓，最後只能配合。檢方複訊後對劉男及其中2名聲請羈押禁見獲准。
