「美濃大峽谷」案起訴12人 議員前助理石麗君遭求刑2年

高雄美濃區及彌陀區多處農地去（2025）年9月被發現遭盜採砂石，以及非法回填體積達14多萬噸的廢棄物，橋頭地檢署3日偵結，並依《廢清法》等罪嫌起訴12人，其中包含高雄市議員朱信強前助理石麗君。

檢方指出，主嫌呂啟田自2017年起，先大量購買或實質掌控美濃區成功段多筆農地，並指揮王國正等人開挖土機盜採土石，再向載運營建廢棄物的司機收取每車600元至1500元傾倒費，以非法回填廢棄物牟取鉅額不法利益。

根據檢方調查，石麗君明知前述盜採情事，仍於2024年6月以1600萬元取得農地所有權，並依呂啟田提供的假租賃契約範本，與王國正簽訂假租約以規避查緝。

而在坑洞形成後，呂啟田自去年2月起聯繫多名運輸業者，指揮數十名司機將未經合法處理的混合土石與營建廢棄物載往農地非法傾倒回填。石麗君為確保犯行順利進行，另向警方申請砂石車通行證供運輸業者使用，並確認回填進度、協助排除施工爭議。

檢方推估，呂啟田與石麗君等人不法所得約1.6億元，呂另在成功段其他土地獲利約7938萬元，合計2億多元，相關不法財產均已扣押。

檢方表示，呂啟田長期主導犯罪集團，對國土與環境造成難以回復的損害，依《廢清法》與《組織犯罪條例》等罪具體求刑4年；石麗君明知違法仍參與其中，且犯後態度不佳，求刑2年以上。此外，由於該犯罪集團組織結構嚴謹，且仍有其他共犯尚未查緝到，為避免石麗君與在逃共犯進行勾串，因此建請法院將石麗君羈押禁見。