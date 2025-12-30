「美濃大峽谷」生財工具全被拍賣充公 國庫進賬1225萬

橋頭地檢署針對高雄美濃、大樹地區盜採砂石、違反廢棄物清理法等案件，於12月23日舉辦「偵查中變價拍賣會」，現場拍賣扣案挖土機及砂石車共計14台，最終11台順利拍出，總拍定金額高達新臺幣1225萬元。

橋檢拍賣「美濃大峽谷」犯罪工具，國庫進帳逾千萬元。（圖／橋頭地檢署提供）

本案緣於不肖業者覬覦美濃地區優質砂石利益，違法進行大規模開挖，盜採砂石後傾倒廢棄物，導致現地出現深達數層樓高的巨坑，被當地民眾諷刺為「美濃大峽谷」。橋頭地檢署自7月啟動護土專案，指揮專案小組在高雄市大樹、美濃等區偵辦廢清法等案件，羈押人數已超過20人。

考量挖土機、砂石車等重型機具若長期露天停放，恐有生鏽、毀損及折舊之虞，檢方決定啟動「偵查中變價」程序，以保全犯罪所得並避免扣押物貶值，並由橋頭地檢署檢察長張春暉指示組成偵查中變價小組舉辦拍賣會。

橋檢拍賣「美濃大峽谷」犯罪工具，國庫進帳逾千萬元。（圖／橋頭地檢署提供）

本次拍賣標的物包括Volvo、Komatsu等知名品牌挖土機及多輛大型砂石車，共計14台。拍賣當日，多位相關業者與民眾到場領牌競標，喊價聲此起彼落，經過多輪激烈競價，由於機具保養狀況良好，吸引多組買家競標，11台機具拍定，總金額達1225萬元。

