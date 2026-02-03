「美濃大峽谷」盜採土石案 前議員助理石麗君裁定受矚目
〔記者鮑建信／高雄報導〕高市「美濃大峽谷」盜採土石案，昨經橋頭地檢署偵查終結，依違反組織犯罪條例和廢棄物清理法等罪，將前議員助理石麗君等12人提起公訴，並認為石婦涉案情節重大，尚有共犯未到案，今天移審院方並聲請續押禁見，裁定結果備受關注。
起訴書指出，2024年6月間，被告呂啟田透過同案被告王國正與前議員助理石麗君簽訂假租賃契約，以1600萬元取得她位於成功段470號等農地後，指示司機駕駛挖土機破壞農作物，並盜採砂石形成坑洞後，再由運輸業者回填廢棄物並收費。石婦則另向警方申請砂石通行證，以掩護業者開車回填非法廢棄物。
檢方調查，呂等人涉嫌傾倒廢棄物高達14萬噸，呂和石婦共不法獲利2億多萬元，昨天依違反廢棄物處理法和組織犯罪條例，將呂男等12人提起公訴，並建議法院從重量處呂男和石婦分別有期徒刑4年和2年以上。
檢方並認為石婦犯罪時是某議員助理，曾申請砂石通行證掩護犯罪，且尚有共犯未到案，全案今天移審院方，聲請法官續押禁見，裁定結果深受政壇人士關切。
