「美濃大峽谷」盜採案偵結！前議員助理石麗君等12人全起訴 不法獲利逾2億

檢方偵辦「美濃大峽谷」盜採回填案，今(3日)將前議員助理石麗君（左2）等12人全起訴。資料照片

去年案發後引爆藍綠對槓的高雄「美濃大峽谷」案今（3）日偵結，橋頭地檢署查出，曾陪同柯志恩現場勘驗的高雄市議員前助理石麗君及其夫呂啟田，涉嫌主導破壞國土犯罪集團，長期以「一魚兩吃」方式，先挖空農地外售卵石再非法回填營建廢棄物，不法獲利高達2億餘元，今依違反《組織犯罪防制條例》及《廢棄物清理法》等罪嫌將石女夫婦等12人提起公訴。

檢方查出，「美濃大峽谷」並非自然景觀，而是長年盜採砂石留下的沉痛印記。早在1980年代，美濃與屏東里港交界的農地就因富含高品質卵石，淪為盜採者的目標，雖然八八風災後砂石供應一度充沛使盜採沉寂，但近年隨房市興旺、營建廢棄物去化困難，不法份子捲土重來，買下農地後瘋狂向下挖掘達20米深，導致周邊灌溉水圳崩塌、良田受創，不僅破壞農村地景，更嚴重威脅地下水安全。

橋頭地檢署起訴指出，呂啟田自2017年起便主導該犯罪集團，與其妻、高雄市議員朱信強前助理石麗君於2024年以1600萬元取得美濃成功段多筆農地，隨後呂男提供假租賃契約作為掩護，供石女向警方申請砂石車通行證，交由呂男轉交各運輸業者使用，並確認回填進度，協助排除施工爭議。

檢方查出，該集團在挖空土石形成巨大坑洞後，自2025年2月起，開始聯繫運輸業者，指揮數十名司機載運營建廢棄物至農地傾倒，現場充斥廢水泥塊、廢磁磚、鋼筋及廢塑膠管等混合物。據估計，該集團一邊賣砂石，一邊向司機收取俗稱「土尾錢」的處理費，犯罪所得初估破2億元。

橋頭地檢署表示，守護國土環境是法務部重點工作，此案不僅涉及環境破壞，更有民代基層幹部涉入，對社會風氣影響甚鉅。檢方除請求法院從重量刑，也將持續向上溯源，瓦解非法棄置的共犯結構，絕不寬貸任何破壞國土之惡行。



