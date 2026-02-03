「美濃大峽谷」盜採濫倒案偵結！女地主、業者撈2億 橋檢起訴12人

橋頭地檢署今日宣布，歷時半年偵辦的高雄美濃大峽谷盜採濫倒案偵查終結，依違反《廢棄物清理法》等罪嫌起訴女地主石麗君等12人，並具體求處石女2年、共同投資人呂啟田4年有期徒刑。

據檢方調查，呂啟田與石麗君自2017年10月起合資承租美濃區成功段470號、470-1號等多筆農業用地。石女於去年6月取得土地所有權後，隨即與王國正簽訂虛假租賃契約，企圖規避執法查緝。

起訴書指出，王國正涉嫌指揮挖土機具進行砂石盜採販售作業，待開挖深度超過5公尺形成巨大坑洞後，再由呂啟田負責聯繫清運業者,將營建廢棄物載運至現場進行回填。檢方初步估算非法回填總量高達14萬餘公噸，不法獲利至少達2億元。石麗君更利用其市議員特助的身分，協助掩護盜採及濫倒行為。

橋頭地檢署表示，本案偵辦期間共羈押12名嫌犯，查扣怪手與重型機械設備至少15輛，另扣押現金超過2000萬元，檢方強調目前仍在持續追查資金流向及幕後共犯結構，並深入調查是否有公務人員涉及官商勾結情事，石女疑似投入上千萬元資金僱工進行開挖盜採作業，全案不排除有更多共犯尚未曝光。

