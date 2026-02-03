「美濃大峽谷」盜採逾2億 前議員助理石麗君遭求處重刑

美濃的農地被盜採砂石挖成大峽谷。（圖／翻攝畫面）





高雄市橋頭地檢署今（3日）偵結「美濃大峽谷」盜採土石案。不法集團以「盜採土石、回填廢料」一條龍模式牟取暴利，犯罪所得高達2億多元，檢方依《廢棄物清理法》、《組織犯罪條例》，起訴前議員特助石麗君等12人，並求處呂姓主謀和石女各有期徒刑4年和2年。

橋檢指出，主嫌呂姓地主自2017年起主導美濃大峽谷案，以大量收購美濃農地，指派王姓駕駛挖土機破壞農作物方式，大規模盜採土石牟利；待坑洞形成後，再向謝姓、李姓、莊姓等運輸業者接頭，帶領數十名司機載運營建廢棄物與混合土石進入非法傾倒。

據統計，僅美濃區部分農地的廢棄物回填量就高達14萬餘噸。呂嫌更指示王男向每輛傾倒車輛收取600至1,500元不等傾倒費，對國土造成難以回復的破壞。

前議員助理石麗君為本案投資地主，其明知呂嫌從事不法，卻為牟暴利出資1,600萬元購買農地作為基地。並配合呂嫌簽訂假租賃契約以躲避稽查，更利用其身分向警方申請砂石車通行證，轉交予非法運載司機使用，並在現場確認回填進度、協助排除施工爭議。

檢方建請從重量刑

檢警於去年9月執行搜索拘提，將石姓、呂姓、王姓等5名核心成員聲押獲准，並扣押其名下總計超過2億元的不法所得財產。同時建請對呂嫌量處4年以上有期徒刑、石女2年以上有期徒刑。檢方亦指石女犯後態度不佳；本案尚有其他共犯在外，為免石麗君與尚未查緝到在外共犯聯絡、進行勾串，建請羈押並禁止接見通信。

