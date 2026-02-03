美濃大峽谷 盜砂濫倒撈2億 起訴12人

「美濃大峽谷」遭盜採砂石、非法回填案，不法所得逾2億元，橋頭地檢署起訴呂啟田、石麗君等12人。（本報資料照片）

橋頭地檢署偵辦「美濃大峽谷」農地盜採砂石及非法回填營建廢棄物案，歷經4個多月偵查，近日全案偵結，依《廢棄物清理法》及《組織犯罪防制條例》起訴主嫌呂啟田、高雄市議員前特助石麗君等12人，具體求處呂4年、石2年徒刑。檢警查出，該集團以「先盜砂、後濫倒」方式牟利，初估非法回填逾20萬公噸、不法所得逾2億元。民眾質疑，每日上百車次砂石車在美濃如入無人之境，難道沒有官商勾結？橋檢表示，未接獲相關情資，無從回應。

檢方調查，綽號「田仔」、「田董」的呂啟田民國106年10月起，透過多名人頭戶出面承租，實質掌控美濃區多筆農地，並指揮集團成員盜採砂石販售，再向清運業者收費，回填未經處理的營建混合廢棄物，以「兩頭賺」的方式牟取暴利。

石麗君同樣以投資地主身分於113年6月假借「種植香蕉」名義，斥資1600萬元購入美濃區成功段470、471號土地，並與人頭承租人王國正簽訂假租約，當土地完成移轉，王國正立刻指揮挖土機開挖，即使遭市府開罰300萬元仍不收手，直到挖出20公尺深坑後，呂啟田再聯繫廢土清運業者，回填大量營建廢棄物。

呂啟田、王國正等人同一時間、手法操作成功段1045、1047、1052號土地牟取不法利益，直到114年8月「美濃大峽谷」事件爆發才中止，事後勘查開挖15公尺深，全是營建混合廢棄物，規模驚人。

案件曝光初期，石麗君也陪同民代到場勘查，經檢警追查後，驚覺她竟然是盜採集團重要金主與協力者，角色反差引發地方譁然。

檢警另查出，石麗君利用時任議員特助身分協助申請砂石車通行證，以利頻繁進出農地傾倒廢棄物，司機間再透過無線電即時通報警方或環保人員動態，整個過程宛如「玩捉迷藏」，刻意規避稽查。

檢方統計，相關農地非法回填廢棄物逾20萬公噸，加上盜採砂石每公噸約280元販售收益，集團短短1年內暴利逾2億元，且利用人頭承租農地，就是要確保被逮後無財產可供執行。

橋檢偵結後，依廢清法及組織犯罪條例等罪起訴，具體求處呂啟田4年、石麗君2年徒刑，其餘10名被告分依情節量刑。石夫巫清文在調查局搜索時自飲清潔劑，送醫後無生命危險，因查無犯罪證據，不起訴。