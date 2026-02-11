「美濃大峽谷」黑心產業鏈偵結！橋檢起訴106人 盜採廢土獲利3億元
記者洪正達／高雄報導
喧騰一時的「美濃大峽谷」一案，橋頭地檢署歷經數月調查後於今日偵結，共起訴106人、查扣現金3197 萬元、土地 43 筆、扣押 38 台曳引車，不法獲利高達3億元，據檢方估算，遭到不法開挖的土石達約2個澄清湖棒球場大，相當駭人。
橋頭地檢署指出，2025年8月間獲報美濃地區成功段及新吉洋段多處土地遭大量挖取土石形成大型坑洞，估算開挖面積約為 2 個澄清湖棒球場總面積，峽谷般坑洞平均約深達 15 公尺，除挖取土石販售牟利外，並利用這些坑洞遭政府單位開罰後需要填平，做起租地、開挖盜採砂石、回填營建廢棄物的一條龍黑心犯罪產業鏈，又與土資場合謀將營建工程產出的營建廢棄土以砂石車載運進入土資場繞場繞單後，即將營建廢棄物直接回填到挖取土石後留下的坑洞內，不法獲利粗估約達新臺幣3 億元，嚴重破壞當地國土環境。
橋檢隨即指揮區多個單位執行「大高雄地區護土專案」，包含高雄市調查處、南部機動站、高雄市刑大、保七總隊、刑事局南打等於2025年8月27日起，密集執行 14 波搜索拘提行動，共執行搜索 57 人，聲請法院裁准羈押21 人，查扣現金3197 萬元、土地 43 筆、扣押 38 台曳引車、挖土機等車輛機具。
檢方一併查獲被告陳男、石女、羅男等人涉嫌長期於美濃、大樹及彌陀多處農地內，從事盜採土石並非法回填、堆置廢棄，張春暉檢察長另指示組成偵查中變價小組，定於 114 年 12 月 23 日舉辦「偵查中變價拍賣會」，現場拍賣扣案之挖土機及砂石車共計 11 台，總拍定金額高達1,225萬元，展現檢方執法與追討不法所得決心，案經檢方於2月份偵結後，起訴人數達106 人。
張春暉檢察長強調，結構性、集團性非法盜採土石及棄置廢棄物犯罪行為，已嚴重破壞國土保育、農業生產及公共安全，後續清理成本龐大，影響深遠，檢方將持續強力查緝打擊集團性環保犯罪，守護國土安全與世代正義。
