「美濃大峽谷」黑色產業鏈偵結 環境部推廢資雙法加重罰則

橋頭地檢署偵辦「美濃大峽谷」大規模盜採砂石案，今天(11日)宣布偵查終結，106人遭起訴，不法獲利估約新台幣3億元。對此，環境部環境管理署表示，此案經環、檢、警、調通力合作，查獲集團式模組化犯罪模式；環境部也推動清除車輛裝設行車追蹤系統，後續也將同步推動「廢資雙法」修法，提高違法濫倒的罰則，加大嚇阻力道。

高雄市美濃區成功段、新吉洋段及吉安段等多處土地遭挖取土石形成多處坑洞，經環境部環境管理署追查發現回填大量營建廢棄物案，於去年6月起與橋頭地檢署、警政署保七總隊第三大隊南區中隊、高雄市警察局刑警大隊、高雄市環保局、法務部調查局高雄市調查處等多單位團隊合作，查獲高雄市美濃地區遭集團式模組化犯罪模式，開挖面積約有3個澄清湖棒球場面積，遭開挖土石方體積約可容納1萬台遊覽車。橋頭地檢署偵辦後本案共起訴106人，犯罪所得估計約3億元，扣押機具包括挖土機、砂石車等大型車輛38輛，部分扣押機具經偵查中變價拍賣，總拍定金額高達1,225萬元。

環境管理署指出，該署自去年6月發現美濃地區成功段及新吉洋段多處土地遭大量挖取土石形成大型坑洞，於追查過程查獲不肖業者除了挖取土石販售牟利外，利用這些遭政府開罰的坑洞需回填整復，因此在美濃地區做起「租地-開挖-回填營建廢棄物」的模組化流程，再串聯營建工程開發單位、清除運輸業者、土資場、土地所有人或承租人、砂石業等，串成一條完整的上下游產鏈。

環管署表示，環境部經由跨部會合作，透過清除車輛裝設行車追蹤系統，以科技執法讓未來每一筆廢棄物與土石方流向皆有跡可循，終結過去數十年的「灰色地帶」，降低違法濫倒污染環境的行為。後續也將同步推動「廢棄物清理法」及「資源循環推動法」修法作業，提高違法濫倒營建廢棄物的罰則，對違法業者形成更具實質效果的嚇阻力道，以保障民眾的生活環境，確保國土長久使用。