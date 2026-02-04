美濃大峽谷12人起訴 陳其邁：廢棄物未清除將扣押財產強制處分

高雄市長陳其邁指高雄土方處理問題，有南星計劃填海最終去處，另也有A到C每立方清運費用為380元規定，沒有土方之亂的問題。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市長陳其邁今(4)日上午出席高雄世界癌症日活動，被問及關於南星計劃土方放置及報價亂等問題，及美濃大峽谷廢棄物清除問題，陳其邁回應，高雄有南星計畫的最終去化場，沒有報價亂的問題，另對於美濃大峽谷遭掩埋的廢棄物，未在期限內清除將扣押財產強制處分。

媒體詢問陳其邁，昨天美濃大峽谷案件已正式起訴，因為有證據保存問題，所以不能進行回填，市府是否會要求行為人趕快來處理。陳其邁表示，依照廢棄物清理法，地主或行為人要負責把這些土方清除到其他適當的地方，如果在限期內沒有清除，市府會強制執行，並扣押財產進行強制處分，不可能讓他們擺爛，一定嚴格執行，來確保國土的安全。

廣告 廣告

此外，針對近期土方之亂，高雄南星計畫目前開放單純的土石方放置，就是A源頭到C最終場的部分，不少業者面臨到需要去化的營建土方，民間業者少、報價又很亂的問題。

陳其邁表示，高雄沒有這個問題，因為高雄的南星計畫容納營建土方的量足夠，可收納720萬立方，所以在最終去處的C沒有問題，其他縣市可能會有問題，因為他們沒有最終去處足夠的容量來進行去化，但高雄沒有這個問題。

陳其邁進一步說明，高雄針對這些營建土石方，除了原有的A產源、營建工地到B土資場到C最終去化場的機制外，現在也增訂了A到C的機制，所以C最終處理，包括前端的自行分類、自主管理，以及到C未來南星計畫填海的費用，從A至C每1立方清運費用為380元，高雄在價格上沒有問題。

【看原文連結】

更多自由時報報導

李貞秀放棄中國籍文件錯誤百出 石明謹：恐怕根本沒申請

謝衣鳯、謝典霖姊弟鬩牆？彰化謝家掌門人「謝董」說話了

開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

