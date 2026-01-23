美濃小果番茄品質評鑑競賽 推廣在地優質農產品

記者李靜音／高雄報導

2026年第14屆美濃小果番茄品質評鑑競賽今（23）日在美濃客家文物館舉行，美濃區農會每年舉辦小果番茄品質競賽，除了透過競賽讓農友切磋交流種植的技術，也幫消費者更加了解番茄的品種、口感、營養價值，藉此行銷推廣在地優質農產品。

評鑑競賽分為「橙蜜香番茄組」及「其他小果番茄組」進行分組評選，並經田間初審、農藥殘留檢測等程序後，入選農友進入決賽評鑑，由專業評審團依外觀、果型、色澤、風味口感、甜度等項目進行綜合評分，公平公正選出年度優質番茄代表。

其中，橙蜜香番茄組共17人進入決賽，將評選出冠軍、亞軍、季軍，並選出優勝6人；其他小果番茄組共19人進入決賽，同樣將評選出冠軍、亞軍、季軍，並選出優勝7人，展現美濃番茄產業的整體實力與多元品系成果。

美濃農會指出，番茄產業這幾年來受到極端氣候和病毒肆虐的影響，所幸在農試所、改良場、種苗改進協會和農友的共同努力下，研發嘗試新的抗逆境、抗病毒品種，並加強生產管理，才能讓番茄產業繼續欣欣向榮。

美濃農會表示，番茄的風味來自於個人的品味，不管是紅的或是橙色的、彩色的也好，都是農民辛苦的結晶，在品嚐番茄的細緻甜度口感時，也請慢慢咀嚼體會農民從事農業的辛苦與付出，才有今日甜美的果實與舌尖的美味；消費者的支持，就是農民不放棄最大的動力。

美濃農會進一步表示，基於扶持產業、照顧青農，今年向商標局提出「美濃加樂蜜番茄」的品牌註冊申請，希望透過品種、品質、品牌的建立，讓美濃除了橙蜜香、玉女外，其它品種也有好口碑，讓消費者愛不釋口。

2026年第14屆美濃小果番茄品質評鑑競賽，透過競賽讓農友切磋交流種植的技術，也幫消費者更加了解番茄的品種、口感、營養價值，藉此行銷推廣在地優質農產品。(記者李靜音攝)