美濃小番茄導入抗病毒新品種 產量回升擺脫連年歉收

過去兩年美濃地區小番茄因銀葉粉蝨與病毒病害連年歉收，產業損失上億元，不少農民一度考慮放棄種植，今年在導入抗病毒新品種及氣候條件改善下，小番茄產量與品質雙雙回升，農民可望迎來盼望已久的豐收年。

高雄美濃長期是南台灣重要的小番茄產區，但近兩年連續受銀葉粉蝨及病毒性萎凋病侵襲，造成農民每分地產量銳減至3成以下，產業損失上億元，甚至出現部分農民改種其他作物或考慮退出市場的情況。

農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所蔬菜系系主任王三太指出，連年病害嚴重打擊返鄉青年及老農的種植意願，為協助農民，美濃地區在台灣種苗改進協會與國內種苗業者合作下，試種多款抗病毒小番茄新品種，包括「玉嬌」及「AG184」，不僅保有原有小番茄的甜度與口感，更具抗病毒能力。

極端氣候和病蟲害頻發，小番茄越來越難種，農試所舉辦抗耐病及美味兼具的小果番茄品種觀摩會，試種數10個小果番茄品種 ，由現場農民進行品評，選出最優秀入圍品種。（農試所鳳山熱帶園藝試驗分所提供／林雅惠高雄傳真）

林萬達是美濃區種植大面積小番茄的農友，他說，去年種8甲地小番茄幾乎全軍覆沒，完全沒收成，無法接訂單，前年則因貨源不足，只能全部退單，連續2年累積慘賠上千萬元。

林萬達表示，今年改種5甲多小番茄，並種三種抗病毒品種，包括「玉嬌」與「AG184」等，新品種不僅抗病毒，還耐熱，因此預期今年將是久違的豐收年。

目前美濃廣林地區超過8成的小番茄農已改種抗病毒新品種，農友指出，今年氣候穩定、雨量適中，加上新品種抗病力強，整體產量明顯回升，品質亦有提升，「以前天氣稍變就容易落果、爛果，今年幾乎沒這問題，收成穩定多了。」

美濃農會指出，美濃地區已有一半以上番茄農改種抗病毒品種；農會總幹事鍾清輝表示，抗病毒新品種成功守住了地方小番茄產業，不僅穩定供應國內市場，也有助吸引通路商回流採購，農會未來將持續推廣優質種苗與智慧農業技術，協助農民因應氣候變化及病害挑戰。

