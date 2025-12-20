美濃影展首屆登場 微短片競賽展現地方人文影像

在地農夫蕭成龍的兒子蕭亨哲（中，與父母三人合照），就讀復興商工美工科。一人作業共花費兩週，拍攝《香煙引路歸我庄：探索美濃歲時祭儀》，一舉拿下高中組觀眾票選獎與最佳影片獎。（記者湯茗富攝）

第一屆「美濃影展」——美濃映象微短片競賽，二十日在美濃國中舉行放映與頒獎典禮，活動由台灣地區美濃博士學人協會主辦，日勝生集團贊助，集結國中、高中及大專學生，以影像為媒介，記錄美濃的社會人文、自然景觀與飲食文化。

首屆競賽共吸引二十六部作品參賽，題材涵蓋客庄歲時祭儀、地方生活記憶與青春成長故事，透過多元視角呈現美濃當代樣貌，全天放映吸引不少師生與地方民眾到場觀賞。

本屆得獎名單依序揭曉。國中組方面，龍肚國中作品《美濃映象・光影之後》，同時獲得評審團特別獎與觀眾票選獎，獎金分別為二萬元與一萬元；最佳影片獎則由美濃國中《流過童年的河》奪得，片長七分二十五秒，獲得四萬元獎金肯定。

高中組評審團特別獎由高雄高商「羽你同行」團隊《午後，有人說故事》獲得，復興商工《香煙引路歸我庄：探索美濃歲時祭儀》則一舉拿下觀眾票選獎與最佳影片獎，獲得獎金一萬元與六萬元。

大專組方面，評審團特別獎為實踐大學高雄校區電腦動畫作品《陪我去找那次》，觀眾票選獎由中山大學材料與光電科學學系《美濃庄情》獲得，最佳影片獎則頒給義守大學影視系《依稀印象》，獎金高達十萬元，成為本屆最高獎項。

典禮中，多位與會代表簡要致詞。日勝生集團總經理劉垚凱指出，企業只是盡一份心力，真正的主角是投入創作的學生與長期耕耘地方文化的團隊，並透露明年將研議擴大賽制。

美濃博士學人協會理事長劉永元則感謝參賽師生、評審與志工的無私付出，並宣布規畫第二屆影展新增社會組、提高獎金，希望讓美濃影展成為持續推廣地方文化的重要影像平台。

美濃區長謝鶴琳表示，透過影像作品，即使身在國外的朋友，也能藉由網路再次看見美濃的山光水色，感受家鄉的變化與溫度。

這次影展徵件期間自今年初展開，參賽影片長度須為五至十五分鐘，創作形式不拘，從劇情片、紀錄片到動畫作品皆可參與。五月完成初選，決選作品於十二月集中放映，評審標準著重敘事完整性與創新性、技術表現及文化深度，期望透過制度化競賽，培養青年以影像書寫地方的能力。