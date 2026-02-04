美濃成功段土地遭填廢棄物 高市府主動移送依法重罰絕不寬貸

高雄美濃成功段土地遭犯罪集團回填廢棄物，高市府去年主動稽查移送，稽查發現成功段土地遭回填土方夾雜混凝土塊、磚塊、廢塑膠等廢棄物，犯行明確，已違反廢清法第三十六條規定，即裁處行為人各三百萬元罰鍰，並要求清除復原；亦主動移送地檢署偵辦，並提供相關事證、物證，感謝檢調速查嚴辦，將涉案人士偵結起訴。

高市府今(四)日強調，對於違規破壞環境之行徑，絕對查辦到底，藉由與中央建立聯合之稽查平台，持續監測，嚇阻不法集團。

高市府呼籲業者切勿任意棄置廢棄物，民眾如發現污染情事，可透過一九九九或○七-七三一七六○○公害陳情專線通報，將立即派員查處，共同守護環境品質與民眾健康。