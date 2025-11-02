美濃湖復育有成 水雉重返棲地奪雙獎

高雄美濃湖濕地復育成果豐碩，成功讓保育類水鳥「水雉」重返繁殖棲地，並在全國171件專案中脫穎而出，榮獲「天下城市治理卓越獎」及「資誠永續影響力獎」雙重肯定，展現地方推動生態保育的成果。（林雅惠攝）

高雄美濃湖溼地復育成果豐碩，成功讓保育類水鳥「水雉」重返繁殖棲地，並在全國171件專案中脫穎而出，榮獲「天下城市治理卓越獎」及「資誠永續影響力獎」雙重肯定，展現地方推動生態保育的成果。

美濃湖復育行動自民國106年展開，當地居民與野鳥學會發現溼地水質惡化、水生植物減少，導致鳥類棲地退化，於是自發護湖，透過清除外來植物、改善水質及推行友善農法，逐步恢復溼地生態，為水雉及其他野生鳥類重建安全棲息環境。

後續在社區與民間團體合作下，復育團隊種植菱角、睡蓮等浮葉型水生植物，並打造緩坡棲地，營造適合水雉繁殖的環境，隨著生態逐步穩定，水雉族群也從單純度冬型轉為穩定繁殖，湖面上常可見成對水雉築巢、育雛的自然景象。

除了水雉外，紅冠水雞、小水鴨與白鷺等多種鳥類也陸續回流美濃湖，使溼地生態更加完整；學者指出，美濃湖復育成功的關鍵在於社區居民長期投入與公部門合作，堪稱典型的「公私協力」保育模式，為地方生態治理樹立重要示範。

隨著環境逐漸改善，美濃湖發展出生態導覽與環境教育活動，吸引學校與家庭前來觀察與體驗，地方居民也組成志工隊協助導覽與維護，使保育成為社區日常生活的一部分，打造出「生態即生活」的山城風貌。

居民表示，過去荒廢的湖面如今再見水雉翩翩飛翔，感受到自然復甦的力量；觀光局也表示，未來將持續以「生態優先、永續共融」為原則，打造美濃成為兼具保育與旅遊的生態示範區。