美濃湖溼地工程連獲兩大獎 高市觀光局攜手鳥會打造生態旅遊天堂

公私部門協力合作，成功讓稀有二級保育類「水雉」重返美濃繁殖。 圖：高雄市觀光局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市政府觀光局整建美濃湖溼地，並攜手客家委員會、高雄市野鳥學會等民間團體，透過保育陸域生態，成功復育保育類水鳥「水雉」。該工程在171件專案中脫穎而出，榮獲《天下雜誌》「2025天下城市治理卓越獎」環境保護組優選，再奪「第九屆資誠永續影響力獎」社會組生態保育獎殊榮。觀光局長高閔琳表示，致力創造觀光發展與生態保育獲雙重肯定，將持續秉持「生態優先、永續共融」理念，打造高雄成為「生態觀光」、「永續旅遊」的重點城市。

高閔琳說明，觀光局攜手客家事務委員會、高雄市野鳥學會、美濃愛鄉協進會及野蓮農民，公私部門協力合作，成功讓珍貴稀有二級保育類野生動物「水雉」(地方俗稱「野蓮鳥」)重返美濃繁殖，並從度冬族群轉變為穩定繁殖族群。水雉復育工作始於2017年，由當地人士劉孝伸與黃淑玫自力營造水雉棲地；2019年觀光局啟動「美濃湖水環境改善工程」，積極聆聽地方多元意見，整合出結合生態保育與地方觀光需求的生態工程方案，後續變更工程設計，增設大灣棲地、工作站及種苗池，採低介入、友善生態原則，栽植浮葉型水生植物復育水雉，打造自然水文循環與環境教育場域，成為全國生態工程典範。

高閔琳表示，這次榮獲「2025天下城市治理卓越獎」及「第九屆資誠永續影響力獎」雙重肯定，不僅是莫大的榮耀，也是觀光局在高雄美濃地區推動永續觀光、保育生態、結合農業與地方創生的重要里程碑。觀光局除持續營造濕地生態，亦積極推展生態教育、發展生態旅遊，並與高雄市野鳥學會合作，每月第2個週六辦理「水雉棲地觀察」與「水草種植體驗」等免費課程，深受親子與自然愛好者歡迎。

輕盈優雅、被譽為「凌波仙子」的水雉，每年4月至9月繁殖季，會在湖面浮葉型水生植物上築巢育雛，形成極具觀賞價值的自然景觀。搭配賞鳥觀察與導覽活動，讓民眾能近距離觀察鳥類行為、親身體驗濕地生態與水草復育成果，更能感受自然與生命共融的力量。

想要遠離城市喧囂、嚮往大自然的旅客，東高雄山城地區是感受慢活氛圍的最佳地點，美濃、旗山、六龜、甲仙、茂林、杉林、內門、桃源、那瑪夏等地擁有山林秘境與原鄉部落文化風情，是沉澱身心靈、實踐低碳永續旅遊精神的最佳選擇。來到美濃，不僅可以探索學習保育類野生動物水雉與濕地生態知識，更可騎車環湖、悠閒賞鳥，並順遊客家文物館、「台灣現代文學之父」鍾理和紀念館、美濃窯、東門樓及菸仕物所等景點；體驗客家擂茶、藍染及油紙傘彩繪等工藝，品嚐道地客家美食，感受自然與人文交織的山城魅力。

陳其邁(左四)率觀光局、農業局、客委會與高雄野鳥協會成員出席天下雜誌「2025城市治理卓越獎」頒獎典禮。 圖：高雄市觀光局/提供

高閔琳(左二)率高雄野鳥學會美濃站站長陳柏豪(右二)等人，領取第九屆資誠永續影響力獎社會組生態保育獎。 圖：高雄市觀光局/提供

小朋友專心觀察水雉活動。 圖：高雄市觀光局/提供